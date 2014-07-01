Жители волости Вайвара против объединения с Силламяэ

Дата публикации: Вчера, 10:22

В понедельник были подведены итоги волеизъявления взрослых постоянных жителей волости Вайвара по вопросу, стоит ли создавать новое самоуправление с участием Вайвара, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, а также частей города Кохтла-Ярве – поселков Сиргала и Вийвиконна. За такой вариант проголосовало только 11 человек, 85 было против.

Силламяэ. Фото: Райво Тассо

В день голосования в поселке Ольгина корреспондент Delfi встретил на одной из его улиц проживающего там Александра, свое мнение по вопросу объединения выражать не собиравшегося.

”Вообще, я против такого плана, но мне не нравится и вариант с объединением волости, точнее — нашего поселка c Нарва-Йыэсуу, — сказал Александр. — Ольгина находится в паре километров от Нарвы, и разумно было бы присоединить нас к Нарве. Там работает большинство наших жителей, и Нарва в будущем могла бы расти в нашу сторону, однажды просто слившись с поселком. Этот процесс уже идет: недавно на нашей территории открыли центр Toyota, созданный для нарвитян в первую очередь”.

В первые полчаса работы избирательного участка в Ольгина на него никто не пришел. Первым появился мужчина, объяснивший, что зашел только ради того, чтобы ему вызвали такси, но все же проголосовавший.

Напомним, что под занавес 2016 года город Нарва-Йыэсуу договорился об объединении с Вайвара, подписав соответствующий договор, несмотря на то, что суммарное число постоянных жителей этих самоуправлений не дотягивает до 5000, минимального количества, определенного Законом об административной реформе.

Чтобы закон был исполнен, правительство предложило присоединить к достигшим взаимопонимания Нарва-Йыэсуу и Вайвара город Силламяэ и части города Кохтла-Ярве, плохо в него вписывающиеся. Предложило опросить население муниципалитетов, выяснив, что оно думает по этому поводу. Но результаты голосований жителей самоуправлений, проводящихся на этом этапе реформы, на решения правительства, кому с кем дальше жить, прямого влияния по закону не имеют. Вслед за народным голосованием будут приняты решения депутатами самоуправлений, которые вряд ли будут противоречить воле народа, и будут дополнены многими доводами, почему объединяться нужно так и не иначе. Правительство по закону не обязано выполнять волю и депутатов местных самоуправлений в данном случае, а в какой степени и к кому прислушается, пока можно только гадать.

Примерно такой же уровень поддержки, как в Вайвара, получило вышеназванное предложение правительства объединить самоуправления у жителей Нарва-Йыэсуу — неделю назад только 17 процентов проголосовавших в курортном городке, высказались за большое объединение, с Силламяэ в том числе.

На 23-24 апреля запланирован соответствующий опрос в Сиргала и Вийвиконна. Жители Силламяэ выскажут свое мнение об объединении с Вайвара и Нарва-Йыэсуу в те же дни.

К 15 мая местные самоуправления должны представить уездному старейшине итоговое обоснованное мнение по поводу предложения правительства.

Источник: DELFI