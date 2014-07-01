Срочнослужащие ВМС проведут сутки в море на спасательных плотах

Дата публикации: Сегодня, 09:56

Базовый курс обучения личного состава ВМС Эстонии завершится упражнением, в ходе которого срочнослужащим предстоит провести сутки на спасательных плотах в море.

Об этом BNS сообщила пресс-служба ВМС Эстонии, отметив, что в понедельник на территории Таллиннской Минной гавани начнется последнее контрольное упражнение, в ходе которого срочнослужащие отработают действия по высадке с корабля, после чего в течение суток будут находиться в море на спасательных плотах.

Пресс-атташе ВМС рассказал, что в упражнении примут участие 26 срочнослужащих и двое кадровых военных. На всем протяжении выполнения упражнения за состоянием здоровья регулярно будут следить.

По завершении упражнения срочнослужих доставят на берег вертолетом.

На прошлой неделе военные моряки тренировались в бассейне, как в сложных погодных условиях садиться на спасательный плот и в лодку, а также как вести подготовку к проведению спасательной операции.

Базовый курс обучения личного состава ВМС должны пройти все призывники в военно-морские силы, которые затем будут служить на военных кораблях. По завершении курса военные моряки начинают обучение военным специальностям — связиста, морского сапера, кока, моториста-электрика, водолаза или служащего береговой службы.

BNS