Тоомас Луман: политики ведут Эстонское государство к катастрофе

РеспубликаТоомас Луман: политики ведут Эстонское государство к катастрофе
Политики ведут Эстонское государство к катастрофе, заявил в субботу председатель правления Торгово-промышленной палаты Тоомас Луман.
По его словам, становится новой реальностью ситуация, когда перемены производятся ради самих перемен и это считается ключом к успеху. Об этом BNS сообщила пресс-служба ТПП.
«По крайней мере, в эстонской политике так происходит. Считается, что главное, чтобы мотор работал, а куда машина приедет, не имеет значения. Хоть в кювет, важнее, чтобы ехать с большим шумом», - заявил Луман, выступая на весеннем балу палаты.
«Я должен признать, что с точки зрения предпринимателя ситуация, учитывая намеченные поправки в налоговое законодательство или изменения в бюджетной политике, достаточно критическая. Не в том смысле, что хотят деньги с вертолета разбрасывать, а в том, что деньги надо еще где-то найти и кому-то придется расплачиваться за трудновыполнимые обещания», - сказал он.
Глава Торгово-промышленной палаты призвал политиков называть вещи своими именами.
«Волк — это волк, а экологический налог на автомобили — это налог на на автомобили, и залоговый подоходный налог — это на самом деле частичный подоходный налог на предпринимательство, вводимый для концернов. И обложение налогами потребления через предприятия — под видом ли налогов на банковскую деятельность, на сладкое или на упаковку, - и в этом случае речь идет о шаге, вытекающем из политической реальности. Его цель — перенаправить недовольство потребителя ростом цен на предпринимателя, однако честнее будет сказать, что для прикрытия повышения не облагаемого налогом минимума мы повышаем налог с оборота, что на самом деле является налогом на потребление. Но нет, не хотят говорить, потому что каждый потребитель сразу после первого посещения магазина увидит, что государство запрашивает совсем другой процент».
«Я считаю своим долгом призвать вас строже спрашивать как с политиков, так и с чиновников, зачем нужна та или иная перемена, чем они ее обосновывают», - подчеркнул Луман.
Он добавил, что новой реальностью следует считать и то, что целый ряд законодательных поправок по инициативе канцлера права уже передан в суд и сама Торгово-промышленная палата впервые в своей практике подала в суд на государство за нарушение правила предупреждения об изменении в законодательстве за шесть месяцев.
BNS
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