За три месяца в ДТП погибли 14 человек

Дата публикации: Сегодня, 10:28

За три первых месяца этого года в ДТП погибли 14 человек, травмы получили 323 человека.

Иллюстративное фото

В течение марта в ДТП на дорогах страны погибли семь человек, 83 участникам движения а результате ДТП потребовалась помощь врачей.

В автоавариях, произошедших по вине нетрезвых водителей, погиб один и пострадали 32 человека.

С января по март полиция отстранила от вождения 1407 нетрезвых водителей, в отношении 574 были возбуждены уголовные дела.

Baltic News Service