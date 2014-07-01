Фестивали национальной культуры получат государственную поддержку

Дата публикации: Вчера, 15:24

В этом году Фонд интеграции окажет поддержку в размере 90500 евро проектам культурных объединений национальных меньшинств. Государственные пособия будут выделены 23 проектам.

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Из пользующихся известностью фестивалей пособия получат: «Творческий котел национальных культур» в Йыхви, проводящийся в Таллинне международный фестиваль украинской культуры для детей и молодежи «Квиты Украины», международный фестиваль славянской культуры «Светоч 2016», международный фестиваль православной духовной музыки «Credo». Кроме того, будет поддержано проведение XVIII Международного конкурса исполнителей русского романса им. Изабеллы Юрьевой и юбилейное празднование 80-й годовщины русских хоров Эстонии в Нарве.

Всего поступило 66 проектных заявок. Кроме крупных фестивалей, пособия получит также ряд других мероприятий. В частности, летний лагерь по изучению языка и культуры, организуемый в Ида-Вирумаа для детей эстонских ингерманландцев; серия концертов, посвященных 25-й годовщине фольклорного ансамбля «Журба», которые пройдут в Нарве, Кохтла-Ярве, Ойсу и Кярдла, а также выпуск компакт-диска; выпуск книги «Белая Ле́стовка», повествующей о похоронных обрядах старообрядцев Эстонии.

По словам руководителя сферы партнерских отношений Фонда интеграции Кристины Пиргоп, цель конкурса проектов заключается в том, чтобы способствовать сохранению языка и культуры национальных меньшинств, а также более широкому ознакомлению с ними в Эстонии. «Общества национальных культур обогащают наш культурный ландшафт музыкой, танцами, рукоделием, произведениями искусства и литературы различных народов», – прокомментировала Кристина Пиргоп.

Настоящий конкурс поддерживает претворение в жизнь тематической программы развития «Интегрирующаяся Эстония 2020», которая вносит свой вклад в мультикультурность эстонского общества и в устойчивое функционирование и развитие представляющих национальные культуры организаций. Проектный конкурс финансируется Министерством культуры.

Фонд интеграции