Во вторник в Эстонию прибудут 140 французских военнослужащих

Дата публикации: Сегодня, 14:45

Во вторник на авиабазу Эмари прибудут 140 французских военнослужащих, которые входят в состав дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО.

Первые 150 французских военнослужащих прибыли в Эстонию 20 марта, доставка боевой техники французов завершилась в эту среду, сообщил BNS главный штаб Сил обороны.

Дислоцированной в Эстонии боевой группой руководит Соединенное Королевство, в ней также участвуют Франция и Дания. Всего в ее состав входит около 1200 военнослужащих из стран-союзников.

Соединенное Королевство предоставило более 800 военнослужащих, в вооружение которых входят в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и самоходные гаубицы AS90. Франция предоставила подразделение из 300 военнослужащих, в вооружение которого входят танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI и бронемашины VAB. Французские военные будут служить в Тапа восемь месяцев, после этого их сменят датские военнослужащие.

Лидеры 28 входящих в НАТО стран на состоявшемся в июне прошлого года в Варшаве саммите решили в связи с изменениями в климате безопасности разместить батальонные боевые группы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

BNS