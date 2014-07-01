В Ида-Вирумаа травяной пал охватил 2,5 гектара

Дата публикации: Сегодня, 14:43

В четверг самый крупный травяной пал охватил 2,5 гектара в Ида-Вирумаа.

По сообщению спасательного департамента, огонь охватил 2,5 гектара прошлогодней травы вблизи города Пюсси волости Люганузе Ида-Вируского уезда. В четверг прошлогодняя трава загорелась в Ида-Вирумаа также на двух гектарах вблизи железнодорожной станции Ахтме в Кохтла-Ярве.

В Пылваском уезде вспыхнуло два крупных травяных пала — в деревне Вардья волости Лахеда загорелся один гектар прошлогодней травы и столько же загорелось в деревне Мяэсовитса волости Вярска.

В деревне Воки волости Вастселийна Выруского уезда загорелся один гектар прошлогодней травы и столько же загорелось в деревне Лонди волости Карула Валгаского уезда.

BNS