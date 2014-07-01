В субботу тысячи сертификатов mobiil-ID станут недействительными

Дата публикации: Сегодня, 12:20

1 апреля станут недействительными тысячи связанных с СИМ-картой сертификатов mobiil-ID, поскольку по решению департамента полиции и погранохраны произойдет переход на более надежное решение.

По данным SK ID Solutions, на данный момент сертификаты mobiil-ID не обновили более 4000 человек. Изменение коснется только тех пользователей, которые до 2015 года получили от оператора мобильной связи карту с mobiil-ID и в течение 2014 года ходатайствовали о сертификатах.

По словам директора по продукции Tele2 Катрин Арон, владельцы таких SIM-карт, которые и в дальнейшем хотят пользоваться mobiil-ID, чтобы совершать платежи и создавать электронные подписи, должны приобрести новые, более надежные SIM-карты и обратиться за новыми сертификатами mobiil-ID. «Для этого клиентам нужно прийти в наше представительство, где очень просто получить новую SIM-карту и сертификат mobiil-ID. Последний день, когда их можно заменить, 31 марта», - сказала Арон и добавила, что новые сертификаты mobiil-ID выдаются на пять лет, клиенты не должны платить госпошлину при заключении договора.

«Из клиентов Tele2 SIM-карту сменило на подходящую для mobiil-ID около половины. Ни в коем случае нельзя откладывать замену на последний момент, потому что наш опыт показывает, что очень многие просыпаются поздно и в пятницу процесс может занять больше времени», - сказала Арон.

BNS