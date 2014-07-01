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Фонд природы призвал спасти лягушек от гибели под колесами

Дата публикации: Сегодня, 09:33

Фонд природы призвал спасти лягушек от гибели под колесами

 

Фонд природы Эстонии (ELF) обратился к жителям Эстонии с призывом организовать толоки по спасению земноводных и поддержать спасательную операцию в благотворительной среде Hooandja.ее, чтобы мигрирующие к местам размножения земноводные могли безопасно перейти через дорогу.

В переданном BNS пресс-релизе фонд напомнил, что с наступлением теплой погоды лягушки и жабы могут выйти на дороги уже в первой половине апреля. «Для того, чтобы земноводные смогли безопасно добраться до мест размножения, необходима помощь волонтеров. Лягушек и жаб необходимо переносить через шоссе на тех отрезках дороги, где трасса пересекает традиционные пути миграции земноводных, из-за чего под колесами автомобилей гибнут сотни и тысячи лягушек», - пояснила руководитель спасательной операции Фонда природы Эстонии Кристийна Кюбарсепп.

«В этом году впервые можно поддержать спасение земноводных и в благотворительной среде на портале Hooandja.ее, т.к. каждое пожертвование помогает спасать жизни», - добавила Кристийна.

Фонд природы просит всех, кому известны пути миграции лягушек, представляющие угрозу их жизням, а также желающих организовывать толоки по спасению земноводных или участвовать в таких мероприятиях, сообщить о своем желании по адресу kristiina@elfond.ee.

Фонд природы Эстонии со своей стороны оказывает информационную поддержку, а также выдает необходимый для спасательной операции инвентарь. На сегодняшний день зарегистрировано 10 толок.

Организаторы толок нужны еще, например, в Лейе-Ойу на озере Выртсъярв, а также в десятках других мест на опасных отрезках шоссе. Фонд вывесил в интернете карту с опасными для земноводных отрезками шоссе и просит сообщать о пока еще не нанесенных на нее местах, чтобы лучше организовать спасательную операцию.

Необходимое условие для миграции земноводных – теплые и влажные ночи. Пик миграции приходится на вечерние часы – с 21:00 до 23:00; миграция в одном месте длится, как правило, до 5 дней.

В разных частях Эстонии миграция земноводных может проходить с разницей во времени. Фонд природы Эстонии проводит толоки по спасению лягушек и жаб с 2012 года. С помощью волонтеров спасено уже более 73 000 земноводных.

 

BNS

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