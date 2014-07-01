В расписании движения поездов - изменения

РеспубликаВ расписании движения поездов - изменения
В воскресенье, 26 марта, Эстония переходит на летнее время, и поезда Elron будут ездить по летнему расписанию.
Летнее расписание внесет изменения в расписание движения поездов после 15.00 на линиях Таллинн- Нарва, Таллинн-Тарту-Валга/Койдула, Таллинн- Аэгвийду и Таллинн-Пяэскюла.
Наибольшие изменения произойдут в направлении Нарвы. Новое время отправления вечернего рейса № 227 Нарва-Таллинн в 18.18, т.е. на 1 час и 14 минут раньше прежнего, а новое время отправления рейса № 222 Таллинн-Нарва в 15.10, т.е. на 17 минут раньше прежнего. Рейс Таллинн-Нарва № 224 изменится также, новое время отправления в 18.34, т.е. на 19 минут раньше.
С 26 марта поезда на линиях Таллинн-Нарва, а также Таллинн-Тарту-Валга/Койдула после 15.00 часов будут отправляется в следующее время:
Из Таллинна в направлении Нарвы вечерние поезда в 15.10 и в 18.34, а отправляющийся в 21.32 из Таллинна поезд едет до Раквере. Во второй половине дня поезда из Нарвы в направлении Таллинна отправляются в 13.13 и в 18.18.
Расписание движения поездов можно найти в поисковике расписания на домашней странице Elron, веб-среде peatus.ee, на информационных стендах платформ ожидания и на следующей веб-странице: www.elron.ee/avaleht/soiduplaan/
Мерле Райе,
Elron
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