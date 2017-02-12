Криштафовича исключили из Свободной партии

Дата публикации: Сегодня, 10:32

На прошедшем в четверг заседании правление Свободной партии решило исключить из партии Евгения Криштафовича за клевету и нарушение устава.

«В связи с постоянно исходившей с его стороны клеветой в адрес партии, распространением ложных сведений о ее членах и противоречащие уставу действия», - сообщила партия BNS в четверг поздно вечером.

Согласно сообщению, Криштафовича решили исключить в соответствии с пунктом устава, согласно которому правление может исключить члена партии, если тот совершил недостойный поступок или нарушает устав Свбодной партии своими действиями.

Партия заявила, что Криштафович своим поведением вредил репутации партии и не помогал ее развитию.

Криштафович сказал BNS, что услышал об исключении от информагентства, но добавил, что ждал подобных действий от правления партии.

«Кампания по выборам председателя показала, что у меня есть поддержка внутри партии. Они, скорее всего, боятся, что на заседании окажутся несколько членов, которые не поддерживают главную линию и проголосуют за меня, - сказал он. - Нынешнее правление не привыкло к тому, чтобы было два кандидата. Эти действия — стиль поведения нынешнего правления, именно правления, а не партии в целом».

BNS