Криштафовича исключили из Свободной партии

РеспубликаКриштафовича исключили из Свободной партии
На прошедшем в четверг заседании правление Свободной партии решило исключить из партии Евгения Криштафовича за клевету и нарушение устава.
«В связи с постоянно исходившей с его стороны клеветой в адрес партии, распространением ложных сведений о ее членах и противоречащие уставу действия», - сообщила партия BNS в четверг поздно вечером.
Согласно сообщению, Криштафовича решили исключить в соответствии с пунктом устава, согласно которому правление может исключить члена партии, если тот совершил недостойный поступок или нарушает устав Свбодной партии своими действиями.
Партия заявила, что Криштафович своим поведением вредил репутации партии и не помогал ее развитию.
Криштафович сказал BNS, что услышал об исключении от информагентства, но добавил, что ждал подобных действий от правления партии.
«Кампания по выборам председателя показала, что у меня есть поддержка внутри партии. Они, скорее всего, боятся, что на заседании окажутся несколько членов, которые не поддерживают главную линию и проголосуют за меня, - сказал он. - Нынешнее правление не привыкло к тому, чтобы было два кандидата. Эти действия — стиль поведения нынешнего правления, именно правления, а не партии в целом».
BNS
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