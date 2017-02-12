В прошлом году доходы президента ЭР составили более 300 000 евро

Дата публикации: Сегодня, 16:14

Доходы президента Керсти Кальюлайд в прошлом году составили 306 586 евро, в том числе 275 718 евро налогооблагаемых доходов в качестве члена Европейской счетной палаты, пишет газета Eesti Ekspress.

По данным за прошлый год общая стоимость активов физического лица можно оценить на сумму более миллиона евро. Тем самым, Кальюлайд является самым богатым президентом в новейшей истории Эстонии — она опережает Леннарта Мери, Арнольда Рюйтеля и Тоомаса Хендрика Ильвеса.

Общая стоимость принадлежащей Кальюлайд недвижимости составляет до 650 000 евро. Президенту принадлежит дом в переулке Кюльмаллика в Таллинне, где она и живет, поскольку отказалась переезжать в расположенную в Кадриорге служебную квартиру президента. Ей также принадлежат участок площадью 2000 кв. м в Вяэна-Йыэсуу, Харьюмаа, и две квартиры на улице Мяэпеалзе в Таллинне.

Кальюлайд принадлежат 5 процентов OU Regio, сформированной в 1990 году при Тартуском университете картографической фирмы. Президенту также принадлежат облигации на общую сумму 155 000 евро.

У Кальюлайд нет ни одного подлежащего декларированию имущественного обязательства, то есть кредита от банков или частных лиц.

BNS