Журналистское расследование: Через Эстонию отмыто около 1,6 млрд долларов

РеспубликаЖурналистское расследование: Через Эстонию отмыто около 1,6 млрд долларов
Группа журналистов, ведущих расследования по всему миру, совместно с российской «Новой газетой» опубликовала результаты расследований, продолжавшегося три года, разоблачив отмывание международными банками 20,8 млрд долларов российских денег, пишет газета Postimees.
В ходе расследования стало известно, что через эстонские банки было отмыто около 1,6 млрд долларов, полученных незаконным путем. Полный список банков Postimees обещает опубликовать во вторник.
Львиная доля данных денежных средств прошла через эстонский филиал банка Danske. рекламный слоган которого „100 процентов сотрудничества равны 100 процентам предпринимательства. Смотри, как мы можем быть полезны твоему предприятию” получил совершенно новое значение в свете результатов сотрудничества под кодовым наименованием «Ландромат» - данными «Новая газета» поделились с 61 журналистом из 32 стран мира, в расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung , Postimees и другие .
Руководитель эстонского филиала банка Ивар Паэ признал в интервью газете Postimees, что у них были проблемы с системой методов воспрепятствования отмыванию денег и с мониторингом. По словам Паэ, поэтому банк внедрил многие изменения в работе, которые коснулись организации труда и руководства. Паэ не подтвердил, в этой ли связи в 2015 году покинул свой пост руководитель банка Айвар Рехе. Один из наиболее известных в Эстонии руководителей высшего звена Рехе в интервью Postimees опроверг возможность подобной привязки.
В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.
С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы. Всего изучили 76 тысяч банковских проводок. Общий оборот по этим транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили сначала в 112 восточно-европейских банков, затем в 732 банка в 96 странах мира, их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций — от США и Южной Африки — до Китая и Австралии.
На протяжении почти пяти лет «Новая газета» совместно с журналистами других стран мира пыталась ответить на главные вопросы в этой истории: кому достались около 700 млрд рублей, незаконно выведенных из России, и на что были потрачены эти деньги.
В каждой стране коллеги-журналисты пытались найти конечных получателей выведенных из России денег и понять, как деньги были использованы, у 700 млрд рублей не было единого источника. В общий котел, который журналисты назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе.
Годами с отмыванием денег боролись следственные органы Молдовы, Латвии, Великобритании и России, однако попытки подвести под суд ответственные за это лица наталкивались на противодействие российских чиновников, пишет Postimees. Деньги выводились через полочные фирмы, установить действительных владельцев которых не представляется возможным.
Как сообщила «Новая газета», результаты этого расследования будут одновременно опубликованы в России, Молдавии, Украине, Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и других странах.
BNS
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