Cо следующего года введут налог на автомобили при первичной регистрации

Дата публикации: Сегодня, 09:48

Правительство в четверг решило поддержать проект концепции, в соответствии с которой при первичной регистрации транспортного средства или при первой смене его владельца государство будет взимать налог, величина которого станет зависеть от мощности двигателя или от количество выбросов отработанных газов.

«Экологическая пошлина на моторные транспортные средства будет введена в соответствии с договоренностями, достигнутыми новой правящей коалицией, - сообщил министр финансов Свен Сестер в переданном в четверг в BNS пресс-релизе. - Для того, чтобы повысить не облагаемый налогом доход, необходимо усилить налоговую нагрузку на сферы, связанные с загрязнением окружающей среды и с потреблением».

После того, как закон в новой редакции вступит в силу, налог будет взиматься при первичной регистрации транспортного средства в Эстонии или при первой смене его владельца.

Для более новых машин, то есть, 2015 года выпуска и позднее ставка пошлины будет исходить из уровня выбросов СО2. Для транспортных средств, выпущенных до 2015 года, а также для мотоциклов и мопедов ставка пошлины будет определяться в зависимости от мощности двигателя в киловаттах, поскольку в авторегистре приведены данные по СО2 не по всем транспортным средствам.

Ставки пошлин для самых дружественных окружающей среде транспортных средств нового поколения составят 150-160 евро. Льготные ставки пошлины предусмотрены для электромобилей и машин с гибридными двигателями. Для более старых автомобилей ставка пошлины ниже. Не облагаются налогом грузовики, автобусы и трактора.

Министерству финансов поручено разработать проект закона, который вступил бы в силу с 1 января 2018 года.

BNS