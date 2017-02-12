Эдгар Сависаар: буду ли баллотироваться — зависит от здоровья

Дата публикации: Сегодня, 09:40

Как написал в социальных сетях бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар, он хочет осенью баллотироваться на муниципальных выборах, однако его участие будет зависеть от состояния его здоровья.

«Мне говорили, что в эстонских СМИТ гуляет слух, будто бы осенью я точно буду баллотироваться на выборах,- написал Сависсар на своей станице в фейсбуке. - Я понимю, почему и в чьих интересах эти слухи запускаются. На самом деле я говорил совсем иное. Что я, конечно, хотел бы участвовать в выборах, однако все будет зависеть от состояния моего здоровья. Это сейчас главное, и из этого я и исхожу. Пожалуйста, исходите из этого и вы!»

В то же время по словам руководителя ласнамяэского отделения Центристской партии Ольги Ивановой, бывший лидер партии Эдгар Сависаар намерен осенью баллотироваться на муниципальных выборах. "Да, он говорил — добавьте меня в список",- сказала Иванова BNS в четверг в первой половине дня. Сославшись на занятость, Иванова не захотела уточнить обстоятельства, при которых будет баллотироваться бывший лидер партии.

Генсек Центристской партии Яак Ааб сообщил BNS в четверг в первой половине дня , что у него нет сведений о том, что Эдгар Сависаар намерен осенью баллотироваться на выборах в органы местного самоуправления в округе Ласнамяэ. «Во вторник состоялось собрание правления ласнамяэского отделения партии, и там ни слова не говорилось о перспективах Сависаара баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах», - сказал Ааб.

Как заявил радионовостям ERR сын Эдгара Сависаара, член центристской фракции в Рийгикогу Эрки Сависаар, бывший лидер высказывал такое желание, а руководитель округа это подтвердил; по его словам, под каким номером собирается выставить свою кандидатуру Эдгар Сависаар в избирательном списке Ласнамяэ, пока не обсуждалось. "Это решать округу. Я думаю, они сделают хороший выбор", – сказал Эрки Саквисаар.

В то же время первым номером в округе сейчас избран вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

BNS