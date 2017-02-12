В день родного языка в Эстонии вывесят государственные флаги

Дата публикации: Сегодня, 09:24

Во вторник в Эстонии отмечается день родного языка, в этот день государственный флаг вывесят все государственные и муниципальные учреждения и публично-правовые лица, его могут вывесить и все остальные.

День родного языка посвящен эстонскому языку и отмечается в день рождения поэта Кристьяна Яака Петерсона, сообщила BNS госканцелярия.

В этот день радиостанция Vikerraadio проведет традиционный диктант, а в пятницу будут названы победители языкового конкурса. На конкурсе языковых достижений года вручают две премии: главную и приз от публики. Лауреата главной премии определяют министры образования и науки Эстонии со времен восстановления независимости, приз от публики присуждается по итогам публичного голосования.

Государственный флаг поднимают на рассвете или не позднее 8 часов утра и спускают на закате. Если флаг вывешен в темное время суток, он должен подсвечиваться. Перед поднятием флага нужно убедиться, что его полотнище является чистым и целым, а краски яркими.

BNS