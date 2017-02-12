Школы предупреждают родителей об опасных играх

Дата публикации: Вчера, 12:12

Родители Табасалуской общей гимназии в пятницу получили от руководства школы электронные письма, в которых школа предупреждает их о набирающих популярность в Эстонии крайне опасных подростковых играх, пишет газета Postimees.

К письму прилагается информационный лист, составленный полицией и Департаментом социального страхования. «Если вы заметите нечто подобное, то пожалуйста обратитесь в школу или в молодежную полицию», - говорится в письме.

В инфолисте веб-констебль Андеро Сепп и руководитель отдела защиты детей департамента социального страхования Эве Либлик называют две наиболее опасные игры – это «Беги или умри» и «Синий кит».

В первом случае дети должны перебегать дорогу перед машинами и снимать все происходящее на смартфон. Чем опаснее ситуация, тем больше баллов получает подросток.

Во втором случае ребенок получает ряд заданий от куратора, который с помощью запугиваний и манипуляций контролирует поведение подростка. Детей заставляют делать порезы на руках и ногах, забираться в опасные места, а также смотреть страшные видео.

«Родители, пожалуйста, следите за тем, чем занимается ваш ребенок, когда сидит за компьютером. Обращайте внимания на порезы и травмы и спрашивайте об их происхождении», - говорится в инфолисте.

Если родитель заподозрил, что ребенка втянули в игру и он нуждается в помощи, то, по словам специалистов, нужно поговорить с ним об опасности и проинформировать школьного психолога, социального работника, специалиста по защите прав детей или полицию. О нуждающемся в помощи ребенке можно также сообщить по линии детской помощи.

BNS