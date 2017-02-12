Госсуд: Город обязан гарантировать уборку сосулек с крыш

РеспубликаГоссуд: Город обязан гарантировать уборку сосулек с крыш
Госсуд принял в среду вердикт, где основательно рассматривается тема ликвидации возникающих на зданиях зимой опасных сосулек и отмечается, что в том случае, если владелец здания сам оперативно не выполняет эту обязанность, этим должно заниматься местное самоуправление.
Криминальная коллегия госсуда аннулировала решение Харьюского уездного суда, оштрафовавший квартирное товарищество за то, что оно не убрало с крыши расположенного на улице многоквартирного жилого дома опасные для пешеходов сосульки и снег. В то же время, госсуд рассмотрел обязанности квартировладельцев, квартирного товарищества и органов охраны правопорядка в ситуации, где находящиеся на крыше строения лед и снег представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья движущихся по улице людей.
Коллегия отметила, что прежде всего обязанность за уборку опасных льда и снега с крыши лежит на владельцев участка, а том в случае, если участок поделен на квартиры, на квартировладельцах. Не исключено также, что уставом благоустройства единиц местного самоуправления такая обязанность может быть возложена также на управляющее жилым домом квартирное товарищество. Так дело обстоит в Таллинне.
В то же время, орган охраны правопорядка (например, департамент муниципальной полиции в Таллинне) должен гарантировать устранение угрозу для жизни и опасности людей, которую представляют находящиеся на крыше лед и снег. Орган охраны правопорядка может прежде всего ограничиться информированием владельцев здания или квартирного товарищества об опасности и обязанности ее устранения, но только в том случае, если он убедился, что владелец, квартирное товарищество или иное несущее обязанность лицо может достаточно быстро справиться с устранением льда и снега с крыши.
В противном случае орган охраны правопорядка обязан сам предпринять шаги для ликвидации угрозы жизни и здоровью людей. Для этого в том числе может использоваться работа заместителя, то есть орган охраны правопорядка может сам выполнить необходимую работу или заказать ее, а позже потребовать от владельцев здания или квартирного товарищества покрыть расходы на работу. В ситуации, где находящиеся на крыше снег и лед непосредственно угрожают жизни и здоровью людей, орган охраны правопорядка может нанимать заместителя для проведения работ и без предупреждения, отметил госсуд.
BNS
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