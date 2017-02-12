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На Женский день подарено на треть больше цветов, чем годом ранее

Дата публикации: Вчера, 09:19

На Женский день подарено на треть больше цветов, чем годом ранее

 

Традиционным подарком в Женский день являются розы и тюльпаны, но с каждым годом все чаще дарят цветы в горшках, среди которых самой большой популярностью пользуются орхидеи.

«8 марта женщин Эстонии радуют, в первую очередь, букетами роз и тюльпанов. Судя по уже имеющимся данным, сегодня будет подарено порядка 550 000 этих цветов, – сказала коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен. – Популярностью пользуются еще нарциссы, гвоздики и хризантемы. Их количество может достичь 100 000».

По словам Кристины Мустонен, с каждым годом увеличивается популярность весенние цветы, которыми радуют дольше букетов – в горшках. «В их число входят и розы. Самой большой популярностью пользуются орхидеи, – отметила коммерческий директор Maxima Eesti. – На ряду с ними в качестве подарка покупаются примулы, каланхоэ и бегонии».

Общее количество цветов, подаренных в сегодняшний праздник, может достичь 750 000 штук, чем превысит объем прошлого года на треть.

 

По информации MAXIMA

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