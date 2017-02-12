Дефицит больничной кассы за прошлый год составил 29 млн евро

РеспубликаДефицит больничной кассы за прошлый год составил 29 млн евро
Результаты деятельности больничной кассы за прошлый год составили дефицит в 29 млн евро, расходы на 4 процента превысили запланированную бюджетом сумму.
Всего бюджет в 1,1 млрд евро был выполнен на 104 процента, что значит, что дефицит составил около 29 млн евро, сказал председатель правления больничной кассы Танель Росс на брифинге для прессы.
В прошлом году объем медицинской помощи общего профиля составил 103 млн евро. Расходы на помощь врачей-специалистов составили 590 млн евро, всего было 3,3 млн подобных случаев.
В прошлом году больничная касса оказала услугу стационарной помощи медсестры 8045 людям, а помощь медсестры на дому 8045 людям. В прошлом году больничная касса компенсировала стоимость медицинских устройств на 70,5 млн евро.
Больничная касса компенсировала в прошлом году 8 млн рецептов лекарств на общую сумму 132 млн евро. Также в прошлом году было компенсировано 6 млн дней временной нетрудоспособности на общую сумму 10 млн евро.
Средние месячные затраты на одно застрахованное лицо выросли в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 7 процентов, сказал Росс.
BNS
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