На перенос Академии полиции в Ида-Вирумаа потребуется 60 млн инвестиций

РеспубликаНа перенос Академии полиции в Ида-Вирумаа потребуется 60 млн инвестиций
Хотя до настоящего времени члены правительства намекали на то, что стоимость перенесения Академии полиции (SKA) еще не выяснена, то на самом деле еще в середине января МВД составило для правительств меморандум, согласно которому для переноса в Ида-Вирумаа Академии полиции потребуется более 60 млн единовременных инвестиций.
В анализе МВД рассматриваются три варианта перевода Академии.
Первый вариант рассматривает строительство в Нарве нового учебного корпуса на 850 кадетов, сохранение учебного комплекса в Вяйке-Маарья и закрытие полицейского училища в Пайкузе, в этом случае потребность в разовой инвестиции составит почти 62,7 млн евро, нехватка финансирования составит почти 37,7 млн евро, а рост постоянных расходов министерство оценило в сумму по крайней мере 2,6 млн евро в год. В эти суммы не засчитана стоимость участка недвижимости, поскольку составитель меморандума предположил, что государство под Академию выделит участок из своей собственности. В то же время составитель меморандума отмечает, что такого принадлежащего государству участка, очевидно, в Нарве сейчас не имеется, и это означает, что необходимый участок следовало бы изыскать посредством изменения детальной планировки.
Второй вариант рассматривает сооружение в Нарве учебный комплекс SKA почти на 700 кадетов с сохранением учебных комплексов и в Вяйке-Маарья, и в Пайкузе, необходимость в однократной инвестиции составит около 35,9 млн евро, нехватка финансирования 10,9 млн евро, постоянные расходы увеличатся по сравнению с нынешними на 2,1 млн евро.
В качестве третьего, самого дешевого варианта, в меморандуме рассматривается создание крупномасштабной практической базы и учебного комплекса повышения квалификации в Нарве, и сохранение учебных комплексов в Таллинне, Вяйке-Маарья и в Пайкузе. Необходимость в однократной инвестиции составит около 2,14 млн евро, возможным источников покрытия расходов при этом стала бы продажа участка недвижимости учебного комплекса на улице Казе в Таллинне площадью до пяти гектаров. Постоянные расходы увеличатся в год по сравнению с нынешними только на 0,12 млн евро.
Составители меморандума напомнили правительству и государственному контролю и мнение госконтроля от 2013 года о нецелесообразности перевода SKA в Ида-Вирумаа, поскольку это не повысило бы качество образования в Академии, сделало бы стоимость одного учебного места кадета неразумно затратным и не способствовало бы выполнению целей стратегии высшего образования.
BNS
Переезд SKA улучшил бы ротацию преподавателей - Минюст
Если составленный при участии МВД в январе меморандум отмечает в связи с переводом Академии внутренней безопасности (SKA) в Нарву преимущественно риски, то анализ, составленный в то же время Министерством юстиции, выделил ряд положительных нюансов переезда.
«Ядро преподавателей SKA составляют чиновники ответственных за внутреннюю безопасность служб. Нормальная комплектация SKA как прикладного вуза должна быть основана на ротации преподавателей, а учреждения, чьих сотрудников готовит SKA, должны поощрять это. Проработавшие долгое время в прикладном вузе преподаватели утрачивают практическую квалификацию. С точки зрения гарантии качества обучения нецелесообразно, чтобы преподаватели SKA работали, не находясь на практической службе, более 5-10 лет. Разработка системы ротации необходима и в том случае, если академия продолжит работу в Таллинне. Нельзя комплектовать преподавательский состав из работников, "которые уже исчерпали себя и сгорели на работе в организации", как иногда практикуется», - говорится в анализе Министерства юстиции.
Согласно меморандуму, выделенный на подготовку необходимых академии сооружений в Ида-Вирумаа срок является достаточно продолжительным, чтобы можно было перевести преподавателей, которые по какой-либо причине не могут перейти в Ида-Вирумаа, на другие подходящие должности в учреждениях внутренней безопасности Харьюского уезда. Этот срок также является достаточным для найма и мотивации новых, готовых к работе в Ида-Вирумаа сотрудников. Кроме того, если сейчас преподавательская работа на полставки является для таллиннских чиновников естественной привилегией, то в будущем людей можно было бы таким образом мотивировать поступать на работу в Идаскую префектуру.
«Учебная работу SKA в Нарве ни в коем случае не должна опираться на так называемую маятниковую миграцию работающих в Таллинне чиновников. Чтобы повысить мотивацию людей перебраться на продолжительный срок в Ида-Вирумаа, все связанные с переездом денежные блага должны быть включены в зарплату людей, а не, например, компенсацию транспорта. Кроме того, нецелесообразно строить в рамках этого проекта жилые помещения от работодателя, поскольку нарвский рынок недвижимости позволяет найти разные жилые помещения. Вместо компенсации затрат на транспорт и жилье мы предлагаем поднять прибавку к зарплате с 30 до 40 процентов», - сообщило Министерство юстиции.
Министерство юстиции также пришло к выводу, что с переводом SKA в Нарву не изменится уровень кадетов, если не изменятся принципы их набора, а также продолжится и будет усовершенствовано предварительное обучение в общеобразовательных школах. «Хотя кампания против переезда SKA пыталась утверждать противоположное, проведенные исследования не показывают, что расположенному в Ида-Вирумаа учреждению будет сложно найти учащихся. Согласно проведенному в 2013 году исследованию приема в SKA, местонахождение академии было важным всего для 15 процентов респондентов, а менее четверти заявило, что не хочет ехать в Ида-Вирумаа. Но в рамках опроса проучившейся в академии уже несколько лет молодежи целых три четверти заявили, что не поступили бы в академию в Ида-Вирумаа. Это значит, что академия тех времен учила будущих чиновников отрицательно относиться к работе в этом регионе», - считает Министерство юстиции.
Авторы меморандума прогнозируют, что готовность поступить в академию поощрит и строительство подходящих зданий в Ида-Вирумаа. «Если учесть, что проходящая в академии подготовка составляет всего лищь небольшую часть карьеры будущих чиновников, местонахождение академии не определяет решение чиновника в дальнейшем работать и жить в соответствующем регионе, но, в то же время, практика показывает, что многие приехавшие в регион в ходе подготовки к службе учащиеся остаются в нем».
По мнению Минюста, нельзя считать серьезным встречным аргументом утверждение, будто в Ида-Вирумаа академия выпускала бы менее лояльных государству чиновников. «Переезд академии не должен сопровождаться снижением качества проверки кандидатов или языковых требований. Подобный результат возможен только при крайне плохом и небрежном управлении академией. В то же время, использование в местных учреждениях внутренней безопасности попавших в регион подобным образом чиновников позволило бы увеличить число компетентных и лояльных работников», - сообщается в меморандуме.
В середине января Министерство юстиции подсчитало, что при сохранении центра обучения в Вяйке-Маарья строительство нового учебного здания в Нарве обошлось бы примерно в 27 млн евро, прочие зтраты на инфраструктуру составили бы три миллиона, строительство общежития стоило бы 11,2 млн евро, а строительство автодрома, тактического городка и прочих необходимых для учебной работы сооружений — около шести миллионов евро. Если учесть, что реализация участка на улице Казе в Таллинне позволила бы вернуть 12 млн евро, а в рамках программы ASTRA поступило бы 15 млн евро, размер первичной инвестиции составил бы около 20,5 млн евро.
В качестве второго варианта Минюст рассматривал ситуацию, в которой сохранились бы учебные центры в Вяйке-Маарья и Пайкузе, а в Нарве построили новое здание. В таком случае государству пришлось бы выделить около 9,6 млн евро, остальные затраты покрыли бы программа ASTRA и продажа участка на улице Казе.
В качестве третьего варианта Минюст рассматривал ситуацию, в которой сохранились бы существующие подразделения, в том числе большая часть участка на улице Казе, а в Нарве построили новое здание. В таком случае государству пришлось бы выделить около 10,3 млн евро.
В проведенном в январе анализе МВД рассматриваются три варианта перевода Академии. Первый вариант рассматривает строительство в Нарве нового учебного корпуса на 850 кадетов, сохранение учебного комплекса в Вяйке-Маарья и закрытие полицейского училища в Пайкузе, в этом случае потребность в разовой инвестиции составит почти 62,7 млн евро, нехватка финансирования составит почти 37,7 млн евро, а рост постоянных расходов министерство оценило в сумму по крайней мере 2,6 млн евро в год. В эти суммы не засчитана стоимость участка недвижимости, поскольку составитель меморандума предположил, что государство под Академию выделит участок из своей собственности. В то же время составитель меморандума отмечает, что такого принадлежащего государству участка, очевидно, в Нарве сейчас не имеется, и это означает, что необходимый участок следовало бы изыскать посредством изменения детальной планировки.
Второй вариант рассматривает сооружение в Нарве учебный комплекс SKA почти на 700 кадетов с сохранением учебных комплексов и в Вяйке-Маарья, и в Пайкузе, необходимость в однократной инвестиции составит около 35,9 млн евро, нехватка финансирования 10,9 млн евро, постоянные расходы увеличатся по сравнению с нынешними на 2,1 млн евро.
В качестве третьего, самого дешевого варианта, в меморандуме рассматривается создание крупномасштабной практической базы и учебного комплекса повышения квалификации в Нарве, и сохранение учебных комплексов в Таллинне, Вяйке-Маарья и в Пайкузе. Необходимость в однократной инвестиции составит около 2,14 млн евро, возможным источников покрытия расходов при этом стала бы продажа участка недвижимости учебного комплекса на улице Казе в Таллинне площадью до пяти гектаров. Постоянные расходы увеличатся в год по сравнению с нынешними только на 0,12 млн евро.
BNS
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