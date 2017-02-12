Об обновлении системы родительских отпусков и пособий

РеспубликаОб обновлении системы родительских отпусков и пособий
На сегодняшнем совещании правительство договорилось об изменениях, способствующих объединению рабочей и семейной жизни и более равного распределения заботы о ребенке между матерью и отцом.
«Мы хотим дать родителям больше возможностей планировать свою работу и семейную жизнь», – сказала министр социальной защиты Кайа Ива. «Важно считаться с необходимостью и желанием родителей объединять работу и семейную жизнь. Более гибкая система мотивирует отцов активнее участвовать в семейной жизни, что безусловно укрепит семейные отношения, а дети будут расти в более благополучной среде. Также, если родитель хочет находиться дома с ребенком и при этом работать, то у него должна быть такая возможность».
Планируется объединить отпуск по беременности и родам, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком в единый родительский отпуск, которым можно будет воспользоваться до достижения ребенком трех лет. Также будут объединены пособие по родам, плата за отцовский отпуск и родительское пособие, а часть родительского пособия будет предназначена исключительно для матери, а другая часть – для отца. Для отца также предназначен один месяц родительского пособия, который добавится к существующему периоду выплаты пособия в 18 месяцев. Отцы смогут гибко пользоваться своей частью на протяжении всего родительского отпуска.
«Большая часть родительского пособия по-прежнему будет распределяться между родителями и каждая семья будет решать, кто из родителей воспользуется отпуском и пособием», – сказала министр Ива. «Важное изменение состоит в том, что родители могут отдыхать и использовать пособие совместно в течение двух месяцев. Также можно прервать и возобновить получение пособия в течение трех лет».
Планируется изменить формулу выплаты родительского пособия таким образом, чтобы при одновременном получении родительского пособия и дохода размер пособия не сокращался, если доход не превышает полторы средних зарплаты (в 2018 г. около 1500 евро). При этом, получатель пособия всегда будет получать по меньшей мере половину назначенного ему пособия и оно не будет сокращено ниже ставки родительского пособия (в 2018 г. 470 евро). Согласно действующей системе, родительское пособие сокращается в случае, если у человека есть дополнительный доход в объеме от 430 евро и более.
«Поскольку большинство родителей параллельно с получением родительского пособия хочет работать с меньшей нагрузкой, такой подход отвечает ожиданиям родителей к участию в рынке труда. Также снижается риск того, что родительское пособие будет сокращено в ситуации, когда родитель находился дома с ребенком и не работал, но получил задним числом разовую премию, пособие или иной доход, облагаемый социальным налогом», – сказала министр Ива.
Пособие родителей, зарабатывающих свыше полутора средних зарплат, будет постепенно сокращаться в зависимости от объема дохода, однако размер их пособия по новой формуле тоже будет значительно больше прежнего.
Иван Лаврентьев
Советник по связям с общественностью
Министерство социальных дел
Дежурный по городу
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