Теперь на госпортале мужно узнать, кто запрашивал о вас данные

Дата публикации: Сегодня, 09:09

С этой недели каждый пользующийся ID-карточкой человек может увидеть на портале eesti.ee , кто посредством X-tee запрашивал его данные.

Можно увидеть историю выписки рецептов, использование личных данных в регистре народонаселения и использование данных в сводках сферы гражданства и миграции, сообщил в четверг BNS пресс-секретарь депортамента государственных инфосистем.

Увидеть поступавшие запросы можно по адресу https://www.eesti.ee/est/teemad/kodanik/kodakondsus/turvalisus/isikuandmete_kasutamine

Для того, чтобы увидеть эту информацию, следует залогиниться на портале ID-карточкой, digi-ID или через мобильный mobiil-ID.

Чтобы узнать, почему поступал запрос о данных, следует обратиться в учреждение, из которого исходил запрос.

Указанные категории поиска составляют 17,6 процента всех обращений через X-tee.

Согласно ныне действующей программе, в качестве услуги eesti.ee в этом году прибавляется возможность смотреть историю запросов социальных служб и запросов пособий и страхования по безработице.

Техническое решение „andmejälgija tüüplahendus“( типовое решение надзора за данными), дающее возможность увидеть запросы третьих лиц посредством X-tee, разработано и внедрено при финансировании Европейского регионального фонда.

BNS