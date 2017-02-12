54 человека получат знаки за заслуги спасательной службы

Дата публикации: Сегодня, 10:00

Глава МВД Андрес Анвельт и генеральный директор спасательного департамента Куно Таммеару 7 марта вручат в художественном музее КуМу 54 знака за заслуги спасательной службы.

На церемонии вручат Большой золотой крест, который за 18 лет вручался только 13 раз, три Серебряных креста, 35 медалей спасательной службы, одну медаль «Спаситель жизни» 2 класса и 14 медалей 3 класса, в числе награжденных шесть частных лиц, в том числе один ребенок, сообщил BNS пресс-секретарь спасательного департамента.

Кроме того, будут вручены медали за участие в миссии, благодарственные грамоты от гендиректора, благодарственные грамоты от МВД и ценные подарки. Всего на церемонии наградят 74 человека.

Награждаются спасатели и другие граждане Эстонии и иностранцы за смелость в спасении людей и имущества, а также выдающиеся заслуги в области проведения и выполнения спасательных работ и развитии службы спасения.

BNS