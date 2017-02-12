Ледокол Botnica три дня проводил суда у порта Силламяэ

Дата публикации: Сегодня, 08:49

Ледокол Botnica, принадлежащий компании TS Laevad, в течение трех дней с 21 по 23 февраля помогал проведению судов в Финском заливе у порта Силламяэ, затем льды отошли, и ледокольная проводка больше не требуется, сообщили BNS в понедельник из департамента водных путей сообщения.

Вечером 23 февраля ветер сменил направление на юго-западное, и льды отошли от эстонского берега к северу.

За три дня работы ледокол Botnica потратил 35 000 литров топлива, затраты на полную готовность к нынешней ледовой навигации ледокола Botnica - 4,7 млн литров топлива.

BNS