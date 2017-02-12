В Тартуском лыжном марафоне приняли участие 1325 любителей спорта

Дата публикации: Сегодня, 14:35

Фото с портала rus.delfi.ee

В субботу в основных стартах традиционного лыжного Тартуского марафона приняли участие в общей сложности 1325 любителей спорта. На лыжню вместе с любителями вышел и член сборной Эстонии по лыжным гонкам, 22-летний Андреас Веэрпалу.

В воскресенье Веэрпалу не примет участие в соревновании лыжной элиты на трассе Тартуского марафона, поскольку ему предстоит на следующей неделе, в среду стартовать в гонке Чемпионата мира в Лахти, на дистанции 15 км классическим стилем. По этой же причине Веэрпалу пробежал не всю дистанцию Тартуского марафона в 34 км, а сошел с трассы после второго шестикилометрового круга.

«Сегодня я поставил своей целью провести сильную тренировку перед стартом в Лахти. Условия гонки были непростыми, лидировать в гонке и ехать против ветра одному было достаточно тяжело, - отметил Веэрпалу. - Но в любом случае хорошо, что марафон удалось организовать и что получилось проложить трассу из искусственного снега».

Тартуский марафон продолжится в воскресенье групповым стартом элиты — женщины выйдут на лыжню в 8.55, мужчины — в 9 часов утра. На воскресенье намечены также два забега любителей — их старты состоятся в 11 и в 14 часов. За ходом гонки можно проследить на домашней странице Тартуского марафона.

BNS