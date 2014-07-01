Совет Haigekassa не хочет повышать зарплату медикам без колдоговора

РеспубликаСовет Haigekassa не хочет повышать зарплату медикам без колдоговора
Совет Больничной кассы в пятницу на своем заседании решил дать медикам месяц времени на заключение коллективного договора и не поддержал предложение сектора здравоохранения повысить медикам зарплату еще до подписания коллективного договора.
Об этом BNS сообщила в пятницу пресс-секретарь Больничной кассы Катрин Романенков, отметив, что для достижения большей надежности решено предоставить медикам на заключение коллективного договора еще месяц. В середине марта совет кассы вернется к этой теме.
Совет Больничной кассы в пятницу обсудил, что делать с теми 23,6 млн евро, которые бюджетом кассы предусмотрены на возможное повышение зарплат медиков. Переговоры идут о том, как и в какой мере повысить зарплату работникам здравоохранения с 1 апреля.
В четверг представительские организации работников здравоохранения и больниц договорились о повышении зарплат без заключения коллективного договора, но чтобы договоренность вступила в силу, требуется, чтобы ее одобрила Больничная касса.
Соглашение не означает, что стороны заключают коллективный договор. "Поскольку по-прежнему отсутствуют государственные гарантии, то коллективный договор остается неподписанным",- сказала BNS генсек Союза семейных врачей Эстонии Катрин Рехемаа.
"Все прошло относительно скоро. Мы откладывали повышение зарплат с начала года до 1 апреля. Соответствующие деньги в Больничной кассе забронированы. Теперь совет Больничной кассы должен решить, изменится ли с 1 апреля и каким образом изменится прейскурант. В том числе и компонент зарплаты",- сказала Рехемаа накануне.
"Поскольку министр в СМИ намекнул, что если коллективный договор не подписан, то у совета Больничной кассы нет оснований для вынесения решения, то теперь, надеемся, есть достаточные основания продемонстрировать, что по этим параметрам в действительности уже договорились",- сказала Рехемаа.
"Нам не дали ни твердых ответов, ни подтверждений. Если Больничная касса не учтет наши договоренности, это будет означать непосредственно то, что нам все время просто заговаривали зубы. Не были готовы вложить эти деньги и в выполнение коллективного договора",- сказала Рехемаа.
В начале февраля государственный примиритель принял решение прекратить производство по переговорам с участием Союза врачей Эстонии , Профсоюза работников здравоохранения Эстонии , Союза медсестер, Союза больниц Эстонии , Союза скорой помощи Эстонии и Союза семейных врачей Эстонии .
Больничная касса планирует направить в этом году на повышение зарплат в медицинском секторе 23 млн евро, министр здоровья и труда Евгений Осиновский ранее говорил, что без заключения коллективного договора повышение зарплат невозможно.
BNS
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