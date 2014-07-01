Андрес Анвеельт: рабочая группа рекомендует перенести Академию полиции в Нарву

Дата публикации: Сегодня, 11:15

Сформированная коалиционными партиями рабочая группа рекомендует перенести Академию полиции в Нарву, однако это не является вынесенным решением, сообщил министр внутренних дел Андрес Анвеельт.

Как сообщил министр на состоявшейся в четверг пресс-конференции, рабочая группа коалиционных партий не наделена полномочиями решать, она может лишь представить рекомендации.

По словам Анвельта, рабочая группа порекомендовала развивать так называемый средний вариант, по которому в Нарву переберется та часть Академии полиции, что расположена в Таллинне, а колледж полиции и погранохраны и училище спасателей спасательного колледжа останутся на своих местах в Пайкузе и Вяйке-Маарья.

По словам министра, группа должна не позднее 9 марта просчитать калькуляции перенесения Академии полиции в Нарву с представителями министерств, связанных с этой темой. "На этой основе правительство сможет вынести решения",- сказал Анвельт, подчеркнув, что расходы на перенесение Академии полиции нелья будет покрывать за счет инвестиций, запланированных в целях укрепления внутренней безопасности Ида-Вирумаа.

BNS