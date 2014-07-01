Дата публикации: Сегодня, 11:08

Департамент полиции и погранохраны намерен закупить электрошокеры (тазеры), электрошоковые пистолеты до этого времени имелись только в спецподразделении полиции. В будущем ими планируется оснастить все патрули.

Первоначально департамент планирует приобрести примерно сотню электрошокеров и картриджей к ним, ожидаемые по тендеру предложения - 100 000 евро стоимости тазеров и 72 000 евро стоимости картриджей.

Как сообщил BNS ответственный в департаменте за вооружение Герог-Томек Трушкин, тазеры являются табельным оружием полиции с 2008 года, электрошоковые пистолеты используются спецподразделением полиции уже несколько лет.

По словам Трушкина, речь об этом шла уже давно, но не было средств в госбюджете.

"Электрошоковое оружие планируем использовать прежде всего патрульными службами. Судя по опыту других стран, электрошокеры можно использовать как для обеспечения безопасности в отношении заключенных, так и в критических ситуациях, когда требуется вмешаться, остановить нападение и задержать преступника",- сказал Трушкин.

Для приобретения тазеров и картриджей к ним департамент полиции и погранохраны в первой половине года объявит тендер, а на вооружение электрошокеры будут взяты во второй половине этого года.

BNS