Дата публикации: Сегодня, 10:32

По данным МВД, в январе в Эстонии родились 1058 детей — 498 девочек и 560 мальчиков.

Зарегистрирована 21 пара близнецов, в том числе семь пар мальчиков, четыре пары девочек и десять смешанных пар, сообщили BNS в МВД. Также зарегистрирована одна смешанная тройня. В Таллинне зарегистрировано 389 рождений, в Харьюском уезде 146, в Хийуском 7, в Ида-Вируском 73, в Йыгеваском 24, в Ярваском 22, в Ляэнеском 19, в Ляэне-Вируском 43, в Пылваском 13, в Пярнуском 64, в Рапласком 24, в Саареском 26, в Тартуском 137, в Валгаском 16, в Вильяндиском 37, а в Выруском 18 рождений.

В январе самыми популярными именами для девочек были София (16), Ленна (6), Элизабет, Ханна и Нора (5). Самыми популярными именами для мальчиков были Робин (10), Маркус (9) и Кристьян (8).

В январе заключили 241 брак, в том числе 14 при помощи нотариусов, а 11 в церкви. Зарегистрирован 191 развод, в том числе 24 при помощи нотариусов. В январе зарегистрировали 1708 смертей.

По решению МВД новое имя получили 9 человек, а по решению уездной управы 100 человек, в том числе 18 человек сменили имя, 82 фамилию, а 9 — имя и фамилию. Имя сменили 70 женщин и 39 мужчин.

За тот ж период прошлого года зарегистрировали 1018 рождений, 1337 смертей, 264 брака, 213 разводов, а 209 человек сменили имя.

BNS