Премьер-министр ждет результата анализа возможного переноса Академии полиции в Нарву

Дата публикации: Сегодня, 10:26

Премьер-министр Юри Ратас воздержался на инофочасе в Рийгикогу от высказывания позиции относительно возможного переноса Академии полиции в Нарву, отметив, что подождет результатов анализа ситуации.

"Мое окончательное мнение будет опираться все-таки на серьезный анализ, и этот анализ сейчас проводится",- сказал Ратас в Рийгикогу, отвечая на вопрос председателя фракции Партии реформ Ханно Певкура.

Ратас отметил, что анализ должен показать ясные экономические перспективы перенесения академии в Ида-Вирумаа с учетом аспектов государственной безопасности и качества обучения.

"Общий принцип - что государство укрепляется присутствием в уездах Эстонии, уездных центрах и разных городах – да, это я поддерживаю",- подтвердил премьер-министр.

В среду вечером премьер-министр Юри Ратас побывает в учебном корпусе Академии полиции в Козе в Пирита.

BNS