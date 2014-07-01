БМП из Нидерландов будут доставлены в Эстонию во второй половине года

Дата публикации: Сегодня, 09:58

Следующая партия боевых машин пехоты, купленных Эстонией у Нидерландов, прибудет в страну во второй половине года.

Об этом BNS сообщила в понедельник пресс-служба Главного штаба Сил обороны, отметив, что во второй половине текущего года в Эстонию будут доставлены 14 БМП CV9035. Точные сроки прибытия военной техники не определены.

В октябре 2016 года в Эстонию были доставлены первые 12 БМП этого типа, купленных в Голландии, а также машина-заправщик.

Прибывающие БМП будут постоянно располагаться в военном городке Первой пехотной бригады в Тапа, где прошедшие соответствующую подготовку в Голландии и Финляндии инструкторы в октябре прошлого года начали подготовку механиков, а в январе этого года — членов экипажей машин.

Боевые машины пехоты CV9035 будет использовать Разведывательный батальон, укомплектованный профессиональными военными. Личный состав батальона в связи с прибытием бронетехники переедет из городка в Палдиски в городок в Тапа. В Тапа создается инфраструктура для личного состава и техники батальона, в их распоряжении также Центральный полигон Сил обороны близ Тапа.

В конце 2014 года Эстония заключила с Нидерландами договор о покупке построенного на базе 44 боевых машин пехоты CV9035NL и танка Leopard 1 вспомогательного бронетранспорта. Объем договора составил 113 млн евро.

Боевые машины будут доставлены в Эстонию в период 2016-18. Они ранее использовались, самой старой из них семь лет. До передачи их Эстонии они пройдут в Нидерландах техобслуживание и при необходимости ремонт.

Кроме того, Эстония купит у Норвегии 37 корпусов боевых машин пехоты CV90, в ближайшее время 35 из них будут перестроены во вспомогательный бронетранспорт, а два будут использоваться для выучки. Стоимость договора составляет порядка 635 000 евро плюс стоимость доставки в Эстонию. Купленные корпусы находятся в хорошем состоянии, их возраст составляет около 15 лет. Машины доставят в Эстонию в период 2016-2017. Также Эстония в ближайшие годы получит из Норвегии запчасти для бронетранспорта.

BNS