Новым генсеком Партии реформ стал Тынис Кыйв

РеспубликаНовым генсеком Партии реформ стал Тынис Кыйв
Правление Партии реформ в пятницу утвердило новым генеральным секретарем бывшего мэра Пайде Тынис Кыйва.
По словам председателя Партии реформ Ханно Певкура, новым генеральным секретарем организации Тынис Кыйва утвержден единогласно.
Выдвигавшийся ранее Певкуром на этот пост Райт Пихельгас, который с 1 февраля должен был вступить в должность генсека, в последний момент сообщил, что по семейным обстоятельствам не сможет приступить к исполнению новых обязанностей.
BNS
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