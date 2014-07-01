Сирийские дети участвуют в мероприятиях детской организации Кайтселийт

РеспубликаСирийские дети участвуют в мероприятиях детской организации Кайтселийт
Kodutütred. Иллюстративноей фото.
Три девочки из семей сирийских беженцев, размещенных в рамках программы ЕС в Эстонии, в городе Тарту, участвуют в работе регионального отделения молодежной организации ополчения Кайтселийт.
«Звено девочек Kuuste Тартуского отделения Кайтселийта активно участвует в программе интеграции своих ровесниц из Сирии. В прошлом году в деятельности звена участвовали две девочки из Сирии, а в этом году — три только что прибывшие из Сирии девочки», - сообщила BNS вожатая звена Керсти Кивирюйт.
«Девочки подключились к деятельности звена в январе, принимали участие в построениях звена и в праздновании дней рождения», - пояснила Кивирюйт. Она отметила, что сирийские девочки пока только кандидаты на вступление в звено.
«Если все пойдет по плану, то надеемся торжественно принять девочек в члены в августе, во время летних лагерей отдыха», - сообщила вожатая звена.
«Для членов звена Куусте и для его помощников это большая радость и почет помогать своим ровесникам - беженцам от войны — начать новую жизнь в Эстонии, стать активными и ответственными членами общества», - добавила Кивирюйт.
По ее словам, пока языковой барьер еще осложняет общение с девочками, но не мешает участвовать в совместных мероприятиях. «Пока мы больше общаемся с помощью языка жестов и программы Google translate. Мы поставили себе задачей обучить сирийских девочек эстонскому языку и заодно ознакомить их с эстонской культурой», - рассказала Кивирюйт.
Вожатая добавила, что сирийских девочек эстонская зима не пугает, а прогулки по льду замерзшего пруда вызвали у них гораздо больше эмоций, чем у привычных к местным условиям эстонских подростков.
Отряд девочек Кайтселийта - «Кодутютред» является добровольной скаутской молодежной организацией патриотического воспитания. По состоянию на конец прошлого года в рядах организации состояли 3761 девочка, за прошлый год ее ряды выросли на 185 человек.
«Молодежные организации Кайтселийта в Эстонии ведут самое систематизированное патриотическое воспитание, поэтому призывает и другие отряды привлекать в свои ряды молодежь из Сирии», - сказала Кивирюйт.
BNS
Дежурный по городу
Задайте вопрос вице-мэру по социальным вопросам...
У вас есть возможность задать вопросы Татьяне Пацановской....
В мире
Стало известно о российско-израильском «кодексе поведения»...
Intelligence online сообщил о наличии секретного соглашения между Россией и Израилем....
СМИ сообщили сроки безвизового режима для Украины...
Сначала должен быть окончательно одобрен режим приостановки....
Британский парламент проголосовал за начало "брексита"...
Законопроект правительства поддержали 498 депутатов, против выступили 114....
Есть анекдот!
Чудеса XXI века...
Недавно гостил у дочери. Попросил у нее газету - Папа, это 21 век, возьми мой IPаd!....
ОТБОРное видео
Киноафиша
Культурная афиша
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска
Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ
В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Выбор редакции
Застройщики Усть-Нарвы по-прежнему надеются на россиян...
"ВП" продолжает разговор о состоянии местного рынка недвижимости....
+Галерея. С новыми вызовами поможет справляться старый метод...
Шахта «Эстония» сумела существенно повысить эффективность добычи сланца....
Нарва потеряла более 1000 жителей за год...
Антс Лийметс представил самые свежие статистические данные по городу....