Сирийские дети участвуют в мероприятиях детской организации Кайтселийт

Дата публикации: Сегодня, 09:42

Kodutütred. Иллюстративноей фото.

Три девочки из семей сирийских беженцев, размещенных в рамках программы ЕС в Эстонии, в городе Тарту, участвуют в работе регионального отделения молодежной организации ополчения Кайтселийт.

«Звено девочек Kuuste Тартуского отделения Кайтселийта активно участвует в программе интеграции своих ровесниц из Сирии. В прошлом году в деятельности звена участвовали две девочки из Сирии, а в этом году — три только что прибывшие из Сирии девочки», - сообщила BNS вожатая звена Керсти Кивирюйт.

«Девочки подключились к деятельности звена в январе, принимали участие в построениях звена и в праздновании дней рождения», - пояснила Кивирюйт. Она отметила, что сирийские девочки пока только кандидаты на вступление в звено.

«Если все пойдет по плану, то надеемся торжественно принять девочек в члены в августе, во время летних лагерей отдыха», - сообщила вожатая звена.

«Для членов звена Куусте и для его помощников это большая радость и почет помогать своим ровесникам - беженцам от войны — начать новую жизнь в Эстонии, стать активными и ответственными членами общества», - добавила Кивирюйт.

По ее словам, пока языковой барьер еще осложняет общение с девочками, но не мешает участвовать в совместных мероприятиях. «Пока мы больше общаемся с помощью языка жестов и программы Google translate. Мы поставили себе задачей обучить сирийских девочек эстонскому языку и заодно ознакомить их с эстонской культурой», - рассказала Кивирюйт.

Вожатая добавила, что сирийских девочек эстонская зима не пугает, а прогулки по льду замерзшего пруда вызвали у них гораздо больше эмоций, чем у привычных к местным условиям эстонских подростков.

Отряд девочек Кайтселийта - «Кодутютред» является добровольной скаутской молодежной организацией патриотического воспитания. По состоянию на конец прошлого года в рядах организации состояли 3761 девочка, за прошлый год ее ряды выросли на 185 человек.

«Молодежные организации Кайтселийта в Эстонии ведут самое систематизированное патриотическое воспитание, поэтому призывает и другие отряды привлекать в свои ряды молодежь из Сирии», - сказала Кивирюйт.

BNS