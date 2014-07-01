На параде в Таллинне покажут американский танк Abrams

Дата публикации: Сегодня, 15:55

Танк M1 Abrams. Иллюстративное фото.

На параде в честь годовщины Эстонской Республики 24 февраля в этом году впервые продемонстрируют танк вооруженных сил США Abrams и многое другое.

Построение пройдет на площади Вабадузе в 11.20 часов 23 февраля. Парад примет президент Керсти Кальюлайд, парадом будет командовать командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас.

В параде примет участие более тысячи военнослужащих и более ста единиц техники, всего 41 наряд, 5 рот, 4 батареи, 22 взвода и 3 оркестра, наряду с оркестрами Сил обороны и департамента полиции и погранохраны в параде примет участие оркестр ВВС США.

Представлены будут все виды войск, объединенные учебные заведения Сил обороны, Балтийский оборонный колледж, Сторожевой батальон, штабной-связной батальон, 1 и 2 пехотные бригады, командование тыла, противотанковый взвод Раплаской дружины и минометный взвод Харьюской дружины Кайтселийта, а также Академический малевконд Кайтселийта. В параде также примут участие кадеты Академии МВД.

Скаутский батальон впервые примет участие в параде с боевыми машинами CV9035, Вируский пехотный батальон в этом году впервые использует бронетранспортеры Sisu XA-188. Также на параде впервые можно будет увидеть разведроту 1-й пехотной бригады.

В параде в честь 99-й годовщины эстонского государства примет участие также подразделение размером со взвод дислоцированного в Эстонии контингента США, по планам, в параде также примут участие принадлежащие США танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley. Подразделение размером со взвод на парад пришлет также Соединенное Королевство, по планам, наряды пришлют Латвия, Литва, Польша, Дания и Франция.

Если погода будет благоприятной, в воздух поднимется также авиатранспорт Сил обороны и союзников, поэтому запуск дронов и прочих летательных аппаратов на территории парада и поблизости строго запрещено.

После парадного марша желающие смогут ознакомиться с техникой Сил обороны и союзников. В этом году наряду с ручным огнестрельным оружием на выставке впервые представят включенную в 2016 году в вооружение Сил обороны боевую машину пехоты CV9035, принадлежащие США танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортер Sisu XA-188, 155-мм и 122-мм гаубицы, противовоздушную пушку ZU-23-2, противовоздушный ракетный комплекс Mistral, противотанковые системы Milan и Javelin, 120-мм миномет и мобильный радар воздушного наблюдения Ground Master 403.

BNS