В параде по случаю Дня независимости примут участие свыше 1000 военнослужащих

Дата публикации: Сегодня, 09:42

Парад в честь 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики пройдет 24 февраля в Таллинне, в нем примут участие свыше 1000 военнослужащих и более 100 единиц техники.

Всего в параде примет участие 41 знамя, пять рот, четыре батареи, 22 взвода и три оркестра, сообщил в понедельник, 6 февраля, Генштаб Сил обороны Эстонии, передает rus.err.ee.

Представлены будут все виды вооруженных сил, учебные заведения Сил обороны, Балтийский колледж обороны, Сторожевой батальон, 1-я и 2-я пехотная бригады, командование вспомогательных сил, Раплаская противотанковая дружина Кайтселийта, Харьюская минометная дружина Кайтселийта, кадеты академии МВД и другие учебные и военные подразделения.

В параде также примет участие находящийся в Эстонии военный контингент США. Также, по имеющимся планам, в параде будут участвовать подразделение из Великобритании и знаменосцы из Дании, Польши, Франции Латвии и Литвы.