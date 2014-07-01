11 687 человек в Эстонии смогут пройти бесплатное профобучение

Республика11 687 человек в Эстонии смогут пройти бесплатное профобучение
На основании государственного заказа Министерства образования и науки 11 687 человек по всей Эстонии смогут пройти бесплатное профессиональное обучение, сообщает в пятницу министрество.
Всего запланировано 910 бесплатных курсов обучения в 32 профессиональных учебных заведениях и прикладных высших учебных заведениях, предлагающих профессиональное обучение. Курсы предназначены для взрослых людей, чью конкурентоспособность на рынке труда за счет обучения можно повысить, а трудовые навыки – усовершенствовать.
Больше всего курсов обучения предлагается в областях обучения навыкам работы с компьютером, строительства, размещения и питания. Пятая часть курсов предназначена для русскоговорящих жителей Эстонии, большая их часть проводится в Ида-Вирумаа и Таллинне.
Цель проведения курсов – предложить возможности для обучения тем людям, у кого не было возможности совершенствовать свои знания и навыки или учиться чему-то новому во взрослом возрасте. В первую очередь на курсы приглашаются люди с основным и средним образованием, не имеющие специального образования. Краткосрочные курсы (продолжительностью 20–160 часов) отлично подойдут тем работающим людям, кто хочет привести собственные навыки в соответствие с условиями современной жизни.
По словам руководителя отдела образования взрослых Министерства образования и науки Терье Хайдак, при подготовке курсов учитывались рапорты OSKA, в которых представлен анализ навыков, необходимых для развития экономики Эстонии, и констатируется потребность в рабочей силе в сферах лесного хозяйства, бухгалтерского учёта и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Заказ на курсы обучения впервые составлен на календарный год. Разработка заказа проводилась на конкурсной основе, к ней были привлечены около полусотни различных экспертов в сфере образования. Курсы финансируются из средств Европейского социального фонда и Министерства образования и науки в рамках проекта «Продвижение образования взрослых и развитие возможностей обучения».
BNS
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