Министр обороны не допустил въезд в страну ансамбля им. Александрова

Дата публикации: Вчера, 12:30

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна отрицательно ответил на предложение бизнесмена Юрия Сахарова организовать в Эстонии выступление российского ансамбля песни и пляски им. Александрова, сообщает в пятницу газета Ohtuleht.

"Могу сразу сказать, что не дам разрешения на въезд в Эстонию ансамбля песни и пляски им. Александрова вооруженных сил РФ. Российских солдат в Эстонии не ждут",- заявил министр обороны Эстонии Маргус.

В обращении к премьер-министруЭстонии и министру обороны компании Сахарова Parklinn Grupp OÜ говорится, что в последние годы не удавалось организовать выступление этого ансамбля в Балтийских странах. "Независимость Эстонии достаточно прочна, и артисты и технические работники российского ансамбля не представляют для нее никакой опасности",- говорится в письме Сахарова.

В ответном письме министр написал, что "письмо одного товарищества с ограниченной ответственностью премьер-министру и министру обороны не может быть официальной заявкой на допуск в Эстонию военнослужащих Вооруженных сил иностранного государства". "Но я могу сразу сказать, что не дам ансамблю песни и пляски им. Александрова, входящему в состав Вооруженных сил РФ, разрешение приехать в Эстонию. Российских военных не ждут в Эстонии", - заявил министр.

"Эстония не приемлет аннексию Крыма и участие России в войне на Украине, поэтому невозможно разрешить приезд российского военного ансамбля в Эстонию", - ответил глава военного ведомства.

Хор хотел приехать в Эстонию и в прошлом году, но так находившийся тогда на посту министра обороны Ханнес Хансо также отказал коллективу во въезде в страну.

В деукабре прошлого года в авиакатастрофе над Черным морем погибли 64 члена ансамбля хора имени Александрова.

BNS