В доход государства в пролом году поступило 8,58 млрд евро

РеспубликаВ доход государства в пролом году поступило 8,58 млрд евро
По данным Министерства финансов Эстонии, в 2016 году государству поступило в общей сложности 8,58 млрд евро доходов, что на 603,1 млн евро или 7,6 процента больше, чем годом раньше.
"Налоги государству поступили в том объеме, в каком это было запланировано госбюджетом. В то же время приятно констатировать, что расходы госучреждений остались в установленных рамках,- сообщил в пресс-релизе министр финансов Свен Сестер. - В будущем мы хотим увеличивать государственные инвестиции, что будет способствовать росту экономики".
Налогов, в том числе самоуправлениям, в Кассу по безработице и в Больничную кассу, а также в другие учреждения с последующим переходом платежей, уплачено государству в прошлом году 7,53 млрд евро, что на 5,7 процента или на 404,1 млн евро больше, чем годом раньше.
Поступления социального налога за год выросли на 6,5 процента до 2,55 млрд евро, поступления налога с оборота — на 5,7 процента до 1,96 млрд евро. Поступления акциза выросли за год на 11,2 процента до 970,5 млн евро, на этот рост больше всего повлияло повышение акцизных ставок на алкоголь и топливо до 2017 года.
Самоуправлениям, в Кассу по безработице и в Больничную кассу, а также в другие учреждения с последующим переходом платежей за год поступило 1,26 млрд евро, что 6,5 процента больше, чем годом раньше.
Вненалоговых поступлений государство за год получило на 1,1 млрд евро, что на 198,9 млн eвро больше, чем в 2015 году. Товаров и услуг реализовано на 168,2 млн евро, иных поступлений было на 127,1 млн eвро.
Субсидий за год было получено 616,4 млн eвро, в том числе из ЕС и иных зарубежных источников 601,7 млн eвро, большая часть на сумму 298,4 млн поступила из структурных фондов ЕС, внешние средства в 2016 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 62,2 процента,то есть на 230,8 млн евро. Из Европейского аграрного фонда развития сельской жизни поступило 119,7 млн евро, иных аграрных субсидий поступило на 134,4 млн евро, в том числе в декабре - 35,5 млн евро в счет предыдущего финансового периода 2007 –2013 годов.
Расходы в 2016 году составили 8,56 млрд евро, в том числе 575,8 млн евро за счет внешний финансовых средств. Большая часть расходов покрывала выплаты субсидий на сумму 4,05 млрд евро, в том числе за счет внешних средств 410 млн евро. На прочие расходы по деятельности направили 2,71 млрд евро, из которых большую часть составили передаваемые дальше налоги, платежи и прочие выплаты местным самоуправлениям, Больничной кассе, Кассе страхования от безработицы и другим профильным ведомствам.
Расходы на рабочую силу и хозяйствование за десять месяцев составили 98,9 процента запланированного на год. Объем расходов на рабочую силу вырос за год на 3,4 процента, составив 747,2 млн евро и на хозяйствование — на 3,5 процента, составив в конце декабря 737,7 млн евро.
На инвестиции было направлено 330,4 млн евро, что на 116,1 млн евро меньше, чем за тот же период прошлого года. Госучреждения сами инвестировали 299,3 млн евро, что на 38,1 млн евро меньше, чем за тот же период предыдущего года. Объем инвестиционных пособий остался на прежнем уровне
В предыдущем финансовом периоде с 2007 по 2013 годы зарубежные средства в основном направляли на нужды инфраструктуры, в строительство и ремонт шоссе, на нужды транспорта и недвижимости. В нынешний финансовый период с 2014 по 2020 годы средства в основном направляются на улучшение доступности таких услуг как рынок труда и образование, программы сотрудничества и науки.
Ликвидных финансовых средств — сбережений и облигаций в государственной кассе по состоянию на конец декабря насчитывалось 1,19 млрд евро, что на 44,5 млн евро или на 3,9 процента больше, чем годом раньше. В резерве ликвидности было 765,3 млн евро, а в стабилизационном резерве – 40 5, 9 млн евро.
BNS
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