В аптеках Эстонии закончились необходимые для борьбы с гриппом лекарства

РеспубликаВ аптеках Эстонии закончились необходимые для борьбы с гриппом лекарства
Эпидемия гриппа и заболеваемость ОРВИ в Эстонии набирает обороты. За прошлую неделю к врачам обратились 6600 жителей страны. Наиболее серьезная ситуация - в Ляэнеском уезде, далее следует Ида-Вирумаа и Вильяндимаа. Вакцина от гриппа уже закончилась, опустели и полки с лекарством от гриппа. Об этом пишет портал новостей вещания rus.err
"Заболевших гриппом очень много. И такого в январе в прошлые годы я не помню", - говорит семейный врач Ле Валликиви. От эпидемии уже скончались 20 человек, свыше пятисот - госпитализированы. Дальше будет еще хуже, опасаются специалисты.
"Март и февраль - абсолютно гриппозные месяцы, к сожалению, печальную статистику мы получаем именно в это время, вплоть до апреля", - констатирует главный специалист Центра по борьбе с гриппом Департамента здоровья Ольга Садикова.
500 заболевших на 100 тысяч жителей - таковы показатели прошлой недели. Самое тяжелое положение в Ляэнеском уезде, далее следует Ида-Вирума и особенно Нарва, Вильяндиский уезд и Тартумаа.
В Департаменте здоровья отмечают, что этот смертоносный штамм гриппа орудует не только в Эстонии, но и в соседних странах: Латвии, Финляндии и России. Семейные врачи и пациенты обращают внимание на то, что лекарства, которые помогают справиться с гриппом в первые 48 часов - тот же Tamiflu - пропали из эстонских аптек. Чиновники говорят, причина в том, что спрос на лекарство вырос в несколько раз.
"Использование этого лекарства возросло троекратно. Я бы сказала, что в этом году лекарство используется шире", - сказала Ольга Садикова.
"На следующей неделе лекарства должны вновь поступить в продажу. Речь идет о четырех тысячах пачек. Это примерно половина из того числа, что использовалось в прошлом сезоне", - прокомментировал завотделом Департамента лекарственных средств Отт Лайус.
Закончилась в Эстонии и вакцина от гриппа. Чиновники объяснили это тем, что если в 2015 году вакцинацию прошли 33 тысячи жителей, то в этом - уже пятьдесят тысяч. Эстонии даже пришлось выкупать вакцину, предназначенную для других стран. Но и эта партия уже закончилась.
"Поэтому единственное, что остается жителям страны - соблюдать основные правила профилактики гриппа: мыть руки, избегать контакта с больными, вести здоровый образ жизни", - заключает автор сюжета Николай Лощин.
BNS
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