Новым главным редактором "Радио 4" станет Юлия Балий

Дата публикации: Вчера, 12:19

С 1 февраля пост главного редактора "Радио 4" займет ответственный редактор радиостанции Юлия Балий. Нынешний главред Мари Вельмет станет советником правления ERR, пишет портал новостей вещания.

Мари Вельмет изъявила желание покинуть должность главреда по собственному желанию с 1 февраля, подав правлению соответствующее заявление в начале января, рассказал порталу rus.err.ee председатель правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Маргус Алликмаа.

"Правление удовлетворило это заявление и, учитывая огромный вклад Мари Вельмет в запуск, развитие и руководство радиостанцией, сделало ей встречное предложение - стать советником правления. Таким образом, с 1 февраля она приступит к работе на новой должности с частичной занятостью", - пояснил Алликмаа.

"На место главреда было два кандидата. Конкурс не был открытым - мы хотели выбрать человека из числа сотрудников "Радио 4", - пояснил Алликмаа.

На вопрос, почему выбор пал именно на Юлию Балий, руководитель ERR ответил: "В пользу Юлии были два главных аргумента - у нее есть очень четкое представление о том, как должно далее развиваться "Радио 4", во-вторых - у нее большой опыт работы на этой радиостанции. Немаловажно и то, что она обладает авторитетом и имеет сильную поддержку среди коллег".

Останется ли заместителем главного редактора радиостанции Ильдар Низаметдинов, Алликмаа ответить не смог: "Этот вопрос - в компетенции нового главреда. Правление не хочет давать ей указаний по этому вопросу".

Мари Вельмет была главным редактором "Радио 4" с момента его основания – 1 мая 1993 года.

BNS