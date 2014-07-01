Госсуд: Владелец парковки имеет право на отвоз автомобиля

Дата публикации: Вчера, 12:09

Владелец парковки имеет право на отвоз автомобиля, если парковка не была оплачена, решил в среду госсуд, рассмотревший тяжбу между владельцем автомобиля и OU Europark Estonia.

Суды низших инстанций решили, что автомобиль следует вернуть владельцу, но госсуд постановил, что автомобиль отбуксировали правомерно, и вернул дело на рассмотрение в окружной суд.

Тяжба ведется между фирмой Europark Estonia и частным лицом, работающей судебным исполнителем Катрин Веллет, и касается городского внедорожника Volvo, владельцем которого является SEB Liising, а ответственным пользователем Веллет. В марте 2015 года парковочная фирма удалила автомобиль с парковки на улице Туукри в Таллинне и отказалась вернуть его Веллет. Фирма объяснила это неоплаченной парковкой и тем, что ранее автомобиль парковали 10 раз без уплаты парковочной платы или договорного штрафа.

Веллет отметила, что является ответственным пользователем, но не находилась за рулем автомобиля. Парковочная фирма заключает договор о парковке именно с водителем, договор не возлагает обязательств на третьи лица. По мнению Веллет, таким образом, она не уклонялась от уплаты парковочной платы и штрафов и поэтому Europark не имела права отвозить автомобиль.

Харьюский уездный суд и Таллиннский окружной суд приняли решение в пользу Веллет и обязали Europark вернуть ей автомобиль. Окружной суд в том числе отметил, что у арендодателя не возникает залогового права в ситуации, где в аренду сдается незастроенная часть объекта недвижимости, и поэтому Europark не мог отнять автомобиль у Веллет, опираясь на это право.

Гражданская коллегия госсуда решила аннулировать решение окружного суда и вернуть дело на рассмотрение во второй судебной инстанции. Госсуд в том числе отметил, что держатель частной парковки в принципе обладает залоговым правом арендодателя для гарантии своих требований.

BNS