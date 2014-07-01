Aripaev планирует открыть собственную радиостанцию

РеспубликаAripaev планирует открыть собственную радиостанцию
Медиаконцерн Aripaev участвует в организованном департаментом технического надзора (TJA) конкурсе на региональные радиоуслуги и при получении эфирной лицензии планирует в течение трех месяцев открыть собственную радиостанцию.
«Да, мы претендуем на одну освободившуюся частоту», - сказал BNS главный редактор Aripaev Меэлис Мандел и добавил, что в том случае, если концерну дадут лицензию, он создаст радиостанцию.
По словам Мандела, поскольку конкурс еще не завершился, сложно сказать, когда станция могла бы заработать. «Планы уже есть, может потребоваться несколько месяцев, прежде чем предоставится шанс, - отметил он и добавил, что концерн точнее расскажет о своих планах, когда станут ясны результаты конкурса. - Мы в любом случае серьезно относимся к участию в конкурсе. Мы готовы в течение трех месяцев после получения лицензии выйти в эфир на радио Aripaev — под этим именем мы подали заявление».
TJA принимал заявления от участников конкурса до 16 января. Гендиректор департамента примет решение о выдаче лицензий или отказе в них в течение трех месяцев.
В результате планирования радиочастотных зон и координации с соседними странами TJA выделил две свободные частоты FM, которые могут быть предоставлены для оказания постоянной радиоуслуги.
Департамент подготовил конкурс в сотрудничестве с Министерством культуры, которое в том числе утвердило дополнительные условия для радиопрограмм. Радиопередачи в Харьюмаа должны быть на финском или эстонском языке, а в Ида-Вирумаа — на русском или эстонском.
В дневное время разговорные передачи должны составлять не менее 30 процентов эфира, а минимальный объем произведений эстонских авторов должен составлять в дневное время 20 и 15 процентов соответственно.
BNS
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