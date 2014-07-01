Дата публикации: Вчера, 16:40

По словам встретившейся в понедельник с президентом Украины Петром Порошенко президента Керсти Кальюлайд, у Украины должно быть право самой определять свою судьбу.

На встрече в понедельник Кальюлайд и Порошенко обсудили ситуацию на востоке Украины, отношения между Украиной и ЕС и реформы в Украине, сообщила BNS канцелярия президента.

После встречи Кальюлайд подчеркнула, что санкции в отношении России должны сохраняться до полного соблюдения Минских соглашений. «Должна восстановиться территориальная целостность Украины, а Россия должна прекратить дестабилизацию Украины», - сказала она.

Комментируя отношения между Украиной и ЕС, Кальюлайд отметила, что Эстония поддерживает срочное введение безвизового режима между ЕС и Украиной. «Мы хотим, чтобы практическое сотрудничество между ЕС и восточными партнерами углубилось, а для этого нужно предпринять реальные шаги. Восточное партнерство также является одним из приоритетов председательства Эстонии в ЕС», - заявила она.

Президенты также обсудили на встрече потребность в продолжении внутригосударственных реформ в Украине. По словам Кальюлайд, Украина добилась в этой области успехов, но следует обязательно продолжать начатую работу. «Эстония продолжит оказывать Украине поддержку в реформировании государства. Украина нуждается в наших поддержке, понимании и помощи. Каждое государство должно иметь право само определять свою судьбу», - сказала Кальюлайд.

Президент Украины поблагодарил Эстонию за оказанную Украине поддержку, в том числе за предложенное украинским военнослужащим реабилитационное лечение.

В понедельник вечером Кальюлайд в таллиннской ратуше даст в честь украинского президента торжественный ужин.

BNS

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил неизменность поддержки Эстонией Украины

Премьер-министр Юри Ратас на прошедшей в понедельник встрече с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Эстония оказывает Украине неизменную и всестороннюю поддержку, сообщила пресс-служба премьер-министра.

«Мы не должны ни в коем случае забывать и воспринимать как само собой разумеющееся, что здесь, в Европе, третий год идут военные действия, в результате которых убиты и ранены тысячи людей. Мы должны понимать, что в узком смысле это препятствует нормальному экономическому развитию Украины, а в более широком представляет угрозу безопасности и стабильности в Европе», - сказал премьер-министр Юри Ратас прибывшему в Эстонию с визитом президенту Украины Петру Порошенко.

По словам Ратаса, ЕС продемонстрировал единство и твердость своей позиции в отношении российской агрессии – Европа поддерживает суверенитет и восстановление территориальной целостности Украины – как через политику санкций, так и путем экономической поддержки Украины.

«Конфликт должен найти скорейшее и мирное разрешение. Как страна, которой предстоит председательство в ЕС, Эстония обязана будет отстаивать именно такую позицию. Могу вас заверить, что Украина не одинока», - отметил Ратас.

В ходе встречи Ратас подчеркнул, что успех от реформ и борьбы с коррупцией напрямую влияют не только на экономику, деловой климат и зарубежные инвестиции, но и на сплоченность всего украинского общества и государственную безопасность.

Премьер-министр также заверил президента Порошенко в том, что Украина может рассчитывать на твердую поддержку в вопросе безвизового режима и вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

BNS