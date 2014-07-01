Ветеринарно-пищевой департамент следует уведомлять о погибших птицах

Дата публикации: Вчера, 14:52

Поскольку в Европе и среди диких, и среди домашних птиц распространяется птичий грипп, который относится к группе чрезвычайно опасных ветеринарных заболеваний, то людям следует оповещать ветеринарно-пищевой департамент VTA о погибших птицах.

Уездные ветеринарные центры следует уведомлять о найденных мертвых птицах или о необычной гибели водоплавающих птиц, тушки которых обнаруживаются примерно в сотне метров от морского побережья, сообщает на своей странице Общество охотников Эстонии со ссылкой на ветдепартамент. Следует также оповещать власти о тех случаях, когда вблизи друг от друга на местности обнаруживается десять или больше недавно умерших птиц.

Обнаруженные останки птиц следует собрать в герметично закрывающихся полиэтиленовый пакет, отметить, где и когда они найдены и передать сотрудникам ветдепартамента. У крупных и хищных птиц следует взять пробу тампоном и сразу оповестить об этом уездный ветеринарный центр или VTA по адресу peamajastaap@vet.agri.ee .

Распространяющийся в Европе птичий грипп H5N8 для людей не опасен. По данным Европейского центра предупреждения заболеваний и контроля над ними ECDC случаев такого заболевания среди людей не зарегистрировано. По оценке ECDC, риск заболеть им для людей очень мал.

BNS