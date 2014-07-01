KIK открыл новый тур ходатайствования

Дата публикации: Вчера, 10:43

ЦУ Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) открыл тур ходатайствования 2017 года в рамках экологической программы, для которого совет KIK утвердил сумму в 15 млн евро. Ходатайства можно подавать до 27 февраля, сообщила в пятницу BNS пресс-служба центра.

Тур ходатайствования открыт в девяти областях вместо прежних десяти: водное хозяйство, обращение с отходами, организация окружающей среды, охрана природы, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, охрана атмосферного воздуха, морская среда и экологическая осведомленность. В области «недра земли» в этот раз проекты не принимаются.

Большая часть бюджета тура – 10,4 млн евро - приходится на водное хозяйство, так как эта область по-прежнему требует крупных инвестиций, чтобы обеспечить качественную питьевую воду для всей страны. На проекты экологической осведомленности выделено 2,3 млн евро, на охрану природы - 600 000 евро, на обращение с отходами - 500 000 евро, на охрану атмосферного воздуха - 450 000 евро, на рыбное хозяйство - 300 000 евро, на морскую среду - 250 000 евро, на организацию окружающей среды и лесное хозяйство - по 100 000 евро.

«Мы решили, что в более сложных финансовых условиях необходимо также сократить возможный спектр мероприятий. Усиление конкуренции предполагает более высокое качество проектов. Так как в прошлом году второго тура ходатайствования не было, вероятно, хватило времени для того, чтобы как следует подготовиться к этому году», - сказал председатель совета KIK и министр окружающей среды Марко Померанц.

На домашней странице KIK можно найти краткую информацию о финансируемых в рамках тура видах деятельности и нововведениях. Ходатайствование по традиции происходит через систему данных KIKAS.

По причине снижения платы за ресурсы в 2017 году KIK сможет открыть тур ходатайствования в ограниченном объеме. Весной 2016 года правительство приняло решение, что для решения проблем сланцевого сектора временно будут снижены как плата за ресурсы, так и экологические сборы. Под влиянием этого решения значительно уменьшился и бюджет экологической программы KIK 2017 года. В предыдущие годы из экологических сборов на счет KIK для поддержки экологических проектов поступало в среднем по 35 млн евро.

KIK финансирует различные экологические проекты за счет средств, поступающих от экологического сбора Эстонии, дохода от продажи квот на выброс CO2, а также из структурных фондов Европейского Союза. Кроме того, KIK предлагает возможность ходатайствовать о целенаправленных займах для реализации экологических проектов. За шестнадцать лет государство при посредничестве KIK поддержало около 19 тысяч экологических проектов.

BNS