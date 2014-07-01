KIK открыл новый тур ходатайствования

РеспубликаKIK открыл новый тур ходатайствования
ЦУ Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) открыл тур ходатайствования 2017 года в рамках экологической программы, для которого совет KIK утвердил сумму в 15 млн евро. Ходатайства можно подавать до 27 февраля, сообщила в пятницу BNS пресс-служба центра.
Тур ходатайствования открыт в девяти областях вместо прежних десяти: водное хозяйство, обращение с отходами, организация окружающей среды, охрана природы, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, охрана атмосферного воздуха, морская среда и экологическая осведомленность. В области «недра земли» в этот раз проекты не принимаются.
Большая часть бюджета тура – 10,4 млн евро - приходится на водное хозяйство, так как эта область по-прежнему требует крупных инвестиций, чтобы обеспечить качественную питьевую воду для всей страны. На проекты экологической осведомленности выделено 2,3 млн евро, на охрану природы - 600 000 евро, на обращение с отходами - 500 000 евро, на охрану атмосферного воздуха - 450 000 евро, на рыбное хозяйство - 300 000 евро, на морскую среду - 250 000 евро, на организацию окружающей среды и лесное хозяйство - по 100 000 евро.
«Мы решили, что в более сложных финансовых условиях необходимо также сократить возможный спектр мероприятий. Усиление конкуренции предполагает более высокое качество проектов. Так как в прошлом году второго тура ходатайствования не было, вероятно, хватило времени для того, чтобы как следует подготовиться к этому году», - сказал председатель совета KIK и министр окружающей среды Марко Померанц.
На домашней странице KIK можно найти краткую информацию о финансируемых в рамках тура видах деятельности и нововведениях. Ходатайствование по традиции происходит через систему данных KIKAS.
По причине снижения платы за ресурсы в 2017 году KIK сможет открыть тур ходатайствования в ограниченном объеме. Весной 2016 года правительство приняло решение, что для решения проблем сланцевого сектора временно будут снижены как плата за ресурсы, так и экологические сборы. Под влиянием этого решения значительно уменьшился и бюджет экологической программы KIK 2017 года. В предыдущие годы из экологических сборов на счет KIK для поддержки экологических проектов поступало в среднем по 35 млн евро.
KIK финансирует различные экологические проекты за счет средств, поступающих от экологического сбора Эстонии, дохода от продажи квот на выброс CO2, а также из структурных фондов Европейского Союза. Кроме того, KIK предлагает возможность ходатайствовать о целенаправленных займах для реализации экологических проектов. За шестнадцать лет государство при посредничестве KIK поддержало около 19 тысяч экологических проектов.
BNS
В мире
Прокуратура Литвы отказалась считать госизменой поездки...
Скандал с участием литовских школьников разгорелся в октябре 2014 года....
В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли выживших...
В оказавшемся под лавиной итальянском отеле обнаружили шестерых выживших....
ИГ разрушило исторические памятники в Пальмире...
Боевики ИГ разрушили всемирно известный Тетрапилон в Пальмире....
Есть анекдот!
Когда печаль тебя съедает...
Когда печаль тебя съедает, потрогай пузико ежа...
ОТБОРное видео
Киноафиша
Культурная афиша
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Выбор редакции
К 100-летию республики - новые парки...
Страна готовится встречать 100-летний юбилей Эстонской Республики....
С 1 января реформа трудоспособности вступила в действие в...
С 1 января реформа трудоспособности вступила в действие в полном объёме....
Возвратная тара: рады бы сдать, да не получается...
В эти праздники сигнал от читательницы застал меня прямо на месте действия:...