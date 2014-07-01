За прошлый год произошло почти 5000 несчастных случаев на производстве

РеспубликаЗа прошлый год произошло почти 5000 несчастных случаев на производстве
За прошлый год в Эстонии произошло почти 5000 несчастных случаев на производстве, в которых погибли 24 человека — по данным инспекции по труду, это больше, чем было производственных ЧП годом раньше.
По предварительным данным инспекции по труду, на производстве в прошлом году зарегистрировано 4919 несчастных случаев и уточняются обстоятельства еще 160 случаев, сообщили BNS из инспекции. За прошлый год произошло 24 несчастных случая со смертельным исходом, уточняются обстоятельства еще двух. Легких травм на производстве зарегистрировано за прошедший год 3916, тяжелых 975. Большей всего ЧП по отраслям было в металлопереработке, торговле, гособороне и перевозках и складском хозяйстве.
За прошлый год в Эстонии на производстве произошло на 300 несчастных случаев больше, чем годом раньше. Несчастных случая со смертельным исходом в 2015 году было 17.
По словам генерального директора инспекции по труду Марет Марипуу, подробный анализ несчастных случаев прошлого года будет готов в марте, однако и по имеющимся данным можно сказать, что несчастных случаев произошло ощутимо больше, чем годом раньше. С этой точки зрения год был самым плохим за десятилетие, сказала Марипуу.
В 2015 произошло 4774 несчастных случаев на производстве, в которых погибли 17 человек. В 3800 случаях работники получили легкие травмы а в 958 - тяжелые.
BNS
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