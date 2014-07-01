Кабинет министров решил изменить формулу расчета пенсии по старости

Дата публикации: Сегодня, 09:25

На состоявшемся в четверг совещании кабинета министров было решено изменить формулу расчета пенсии по старости: наряду с гибкой пенсией и увязыванием пенсии с возрастом относительно среднеожидаемой продолжительностью жизни с 2027 года первая ступень пенсии будет в дальнейшем зависеть от отработанного стажа.

"Наша задача — дать людям уверенность в том, что они будут защищены в старости от бедности. Это означает, что пенсионная система должна обеспечивать достаточный доход, на котором не отразится большая разница в зарплатах,- сообщила в пресс-релизе министр социальной защиты Кайа Ива.- Сегодня мы решили сделать будущие пенсии более солидарными, учитывающими тренд народонаселения и достаточно гибкими, чтобы человек сам мог выбрать, когда он намерен пойти на пенсию".

Для обеспечения солидарности пенсий кабинет министров договорился изменить формулу расчета пенсии по старости. Это означает, что вместо зависимой от величины зарплаты пенсии в дальнейшем люди в переходном периоде будут получать пенсию так называемую долю стажа, которая будет зависеть от количества отработанных лет. "В результате мы получаем пенсионную систему, включающую зависящую от продолжительности стажа первую солидарную ступень, зависящую от социальных выплат вторую ступень и основывающуюся на взносах самого человека третью ступень»,- сказала министр.

По вступлении пенсионной реформы в силу человек сможет сам выбирать время выхода на пенсию, возможность частичного получения пенсии, приостановки и возобновления пенсионных выплат. Для того, чтобы пенсионная система отвечала демографическому развитию и позволяла при снижении численности народонаселения выплачивать премии нынешнего уровня, возраст выхода на пенсию с 2027 будет увязываться с ожидаемой продолжительностью жизни.

Изменения не коснутся нынешних пенсионеров и накопленных пенсионных паев. С изменением расчета пенсий не накопленные страховые паи перерасчитываться не будут, но со вступлением в силу поправок с 2037 года будет засчитываться только доля стажа.

В качестве следующего шага Министерство социальных дел и Министерство финансов подготовят проект поправок к закон о государственного пенсионного страхования, который будет представлен правительству в первом квартале 2018 года.

BNS