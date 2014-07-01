РеспубликаОт гриппа скончались уже 14 человек
По данным департамента здоровья, с начала этого сезона заболеваний от гриппа скончались уже 14 человек, а интенсивная терапия потребовалась 48 людям.
За неделю число обратившихся к врачам в связи с ОРВИ существенно не изменилось. За вторую неделю года — 9-15 января — к врачам обратился 5501 человек, чуть более 34 процента из них были детьми. Согласно данным, зарегистрированным в рамках целевого исследования гриппа и гриппоподобных заболеваний, на прошлой неделе заболеваемость гриппоподобными заболеваниями сократилась на 11 процентов. Заболеваемость гриппом сократилась во всех возрастных группах, только среди школьников она удержалась на прежнем уровне.
Анализ тенденций заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями за две последовательные недели позволяет утверждать, что заболеваемость гриппом стабилизировалась, но удерживается на сравнительно высоком уровне. Говорить о снижении заболеваемости гриппом еще рано, поскольку интенсивность заболевания остается средней, а его географическая распространенность обширной, отмечает департамент здоровья.
Согласно уточненным данным E-Tervise SA, с начала сезона были госпитализированы 362 пациента, из которых почти 60 процентов были в возрасте старше 65 лет, а 18,9 процента находились в трудоспособном возрасте. Деть в возрасте 0-4 года составили 25 процентов госпитализированных. По данным девяти больниц, с начала сезона интенсивная терапия в связи с гриппом потребовалась 48 людям, в том числе двум детям, восьми людям в возрасте 20-64 года, а остальные 38 были старше 65 лет.
Один из пациентов интенсивной терапии был, как утверждалось, ранее здоров, данные о двух других отсутствовали, остальные 45 человек (93,7 процента) принадлежали к группам риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Данные о вакцинации пациентов интенсивной терапии отсутствовали или было точно известно, что они не были привиты. На первом месте среди сопутствующих болезней были сердечно-сосудистые и легочные заболевания.
Согласно уточненным данным девяти больниц, с начала сезона от гриппа скончались 14 человек, в том числе один семимесячный ребенок, а остальные были пожилыми людьми в возрасте от 65 лет. Ребенок принадлежал к группе риска по возрасту, но ранее был, как утверждалось, здоров. Все пожилые пациенты принадлежали к группам риска, ни один не был вакцинирован.
Резкий рост связанных с гриппом случаев смерти не связан с вирулентностью или опасностью циркулирующих вирусов гриппа. Это связано с улучшением сотрудничества с больницы — число передающих данные медицинских учреждений выросло с пяти до девяти больниц, отметил департамент здоровья.
BNS
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