Москва может вернуться к вопросу о российско-эстонской границе

Дата публикации: Сегодня, 11:06

Москва готова вернуться к вопросу о ратификации договора о границе с Эстонией при условии конструктивных двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Когда договор был в комитете по международным делам Госдумы РФ, состоялись слушания по этому договору, риторика из Таллина звучала совершенно неподходящая, чтобы процесс продолжался, не вызывая возмущения со стороны нашей общественности», - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник, 17 января, в Москве.

По его словам, «РФ готова вернуться к процессу ратификации, и об этом не раз говорили наши парламентарии». «Они чувствуют настроение избирателей, им принимать решение», - добавил Лавров.

«Мы будем поддерживать этот процесс, но в условиях, когда отношения будут двигаться в конструктивном ключе, а не при постоянном нагнетании конфронтации», - заключил Лавров.

Interfax - BNS